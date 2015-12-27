سفر محرمانه نماینده روسیه به تل آویو برای گفتگو درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، «السکاندر لاورنتیف» نماینده ویژه روسیه در امور سوریه، پنجشنبه هفته گذشته بصورت کاملا محرمانه به اسرائیل سفر کرد و با مقامات ارشد تل آویو درباره سوریه به گفتگو نشست.

پس از این دیدار «بنیایمن نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، بصورت تلفنی به گفتگو نشست.

به نوشته هاآرتض، پوتین در این گفتگو به صراحت اعلام کرده که برای حل بحران سوریه هیچ جایگرینی برای آنچه که از مجرای سازمان ملل بدست آمده است وجود ندارد.

در هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از انجام مذاکرات صلح میان دولت و معارضین سوری استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، لاورنتیف که چند هفته قبل از سوی پوتین به سمت نمانیده ویژه روسیه در امور سوریه انتخاب شده در سفر به سرزمین های اشغالی میهمان «یوزی کوهن» مشاور فعلی امنیت داخلی اسرائیل که قرار است تا چند هفته دیگر به ریاست سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی یعنی موساد برسد بود.

این سفر و دیدارهای انجام شده کاملا محرمانه بوده اند بطوریکه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی حاضر به پاسخگویی به سوالات موجود در این رابطه نیست.