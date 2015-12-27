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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲

سازمان سینمایی اعلام کرد:

هیچ ردیف بودجه ای برای جشنواره «عمار» به ارشاد ابلاغ نشده است

هیچ ردیف بودجه ای برای جشنواره «عمار» به ارشاد ابلاغ نشده است

سازمان سینمایی در واکنش به سخنان برگزارکنندگان جشنواره «عمار» در حوزه بودجه بیان کرد که هیچ ردیف اعتباری در سال ۹۴ به عنوان جشنواره مردمی فیلم «عمار» به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات دبیر جشنواره مردمی فیلم «عمار» درباره خودداری سازمان سینمایی از پرداخت کمک مصوب مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه این جشنواره، این سازمان توضیحاتی را ارائه کرد.

در متن توضیحات آمده است: «در سال ۱۳۹۴ هیچ ردیف بودجه یا اعتباری به عنوان جشنواره مردمی فیلم «عمار» به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ نشده است، بنابراین گفته های دبیر جشنواره «عمار» نادرست و خلاف واقع است.

بدیهی است در صورت ابلاغ هر وجهی به عنوان این جشنواره همانند سال گذشته، عین مبلغ دریافتی به دبیرخانه جشنواره «عمار» ارسال می شود.

امید است مدیران جشنواره ای که قرار است منادی اخلاق اسلامی باشند در اظهار نظرهای خود پایبندی به ارزش های مسلم دینی را فراموش نکنند.»

کد مطلب 3010420
عطیه موذن

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