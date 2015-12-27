  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

مطالبات معوق بانکی کاهش یافت؛

واکنش سیف به مصوبه کنگره آمریکا/ شکایت از برداشت ۱.۷میلیارد دلاری

واکنش سیف به مصوبه کنگره آمریکا/ شکایت از برداشت ۱.۷میلیارد دلاری

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر برداشت ۱.۷میلیارد دلاری ازحساب‌های بلوکه ایران از پیگیری حقوقی این موضوع توسط نهاد ریاست جمهوری،وزارت امورخارجه و این بانک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در حاشیه همایش مالی- اسلامی در پاسخ به این مطلب که رئیس مرکز آمار ایران معتقد است که آمارهای بانک مرکزی باید به تائید این مرکز برسد، گفت: این موضوع نباید از حساسیت زیادی برخوردار باشد و نسبت به آن التهابی در جامعه بوجود آید؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر یک آمارهای خود را تهیه و منتشر می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک مخالفت و دخالتی در اعلام آمارهای مرکز آمار ندارد و این مرکز هم مخالفتی با آمارهای بانک مرکزی ندارد، افزود: تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی سابقه ای طولانی دارد و آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعلام می کند و همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. بانک مرکزی بدنبال سیاسی کار و التهاب آفرینی نیست و نباید با چنین مباحث تخصصی اینگونه برخورد شود.

وی درباره عدم استقبال مردم از کارت اعتباری خرید عنوان کرد: قضاوت در این زمینه زود است و باید اجازه داد تا محصولات مدنظر جای خود را در بازار پیدا کنند و اگر بخواهیم برای این کار التهاب ایجاد کنیم، باعث می‌شود که این محصولات از همان ابتدای ورود به بازار با مشکل مواجه شوند و نباید به این نحو درباره طرح قضاوت کرد.

سیف با بیان اینکه اینگونه قضاوت منطقی نیست و باید اجازه دهیم که یک سال از اجرای طرح و ورود محصولات به بازار بگذرد، افزود: همچنین لازم است که تجربه سایر کشورها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد به طوری که نحوه اجرا و نوع بازپرداخت ها و غیره مشخص شود و آن زمان است که می توان در باره طرح مذکور قضاوت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: میزان مطالبات معوق در گذشته ۱۵ درصد بود که اکنون به ۱۲.۸ درصد رسیده و با جهت‌گیری بانک‌ها می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات بانک مرکزی درباره مصوبه کنگره آمریکا درباره برداشت حدود ۲ میلیارد دلار از حساب بلوکه شده ایران، گفت: رقم ۲.۵ میلیارد دلار شامل سود اضافه شده به رقم اصلی ۱.۷ میلیارد دلار است؛ این پرونده همچنین از طریق دفتر نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است که امیدواریم نتیجه آن را دریافت کنیم.

سیف اعلام کرد: این بانک از طریق وکیل خود در حال اقدام و پیگیری درباره مصوبه برداشت ۱.۷ میلیارد دلار توسط کنگره آمریکا از دارایی های بلوکه شده ایران است.

کد مطلب 3010524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها