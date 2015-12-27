واکنش سیف به مصوبه کنگره آمریکا/ شکایت از برداشت ۱.۷میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در حاشیه همایش مالی- اسلامی در پاسخ به این مطلب که رئیس مرکز آمار ایران معتقد است که آمارهای بانک مرکزی باید به تائید این مرکز برسد، گفت: این موضوع نباید از حساسیت زیادی برخوردار باشد و نسبت به آن التهابی در جامعه بوجود آید؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر یک آمارهای خود را تهیه و منتشر می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک مخالفت و دخالتی در اعلام آمارهای مرکز آمار ندارد و این مرکز هم مخالفتی با آمارهای بانک مرکزی ندارد، افزود: تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی سابقه ای طولانی دارد و آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعلام می کند و همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. بانک مرکزی بدنبال سیاسی کار و التهاب آفرینی نیست و نباید با چنین مباحث تخصصی اینگونه برخورد شود.

وی درباره عدم استقبال مردم از کارت اعتباری خرید عنوان کرد: قضاوت در این زمینه زود است و باید اجازه داد تا محصولات مدنظر جای خود را در بازار پیدا کنند و اگر بخواهیم برای این کار التهاب ایجاد کنیم، باعث می‌شود که این محصولات از همان ابتدای ورود به بازار با مشکل مواجه شوند و نباید به این نحو درباره طرح قضاوت کرد.

سیف با بیان اینکه اینگونه قضاوت منطقی نیست و باید اجازه دهیم که یک سال از اجرای طرح و ورود محصولات به بازار بگذرد، افزود: همچنین لازم است که تجربه سایر کشورها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد به طوری که نحوه اجرا و نوع بازپرداخت ها و غیره مشخص شود و آن زمان است که می توان در باره طرح مذکور قضاوت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: میزان مطالبات معوق در گذشته ۱۵ درصد بود که اکنون به ۱۲.۸ درصد رسیده و با جهت‌گیری بانک‌ها می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات بانک مرکزی درباره مصوبه کنگره آمریکا درباره برداشت حدود ۲ میلیارد دلار از حساب بلوکه شده ایران، گفت: رقم ۲.۵ میلیارد دلار شامل سود اضافه شده به رقم اصلی ۱.۷ میلیارد دلار است؛ این پرونده همچنین از طریق دفتر نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است که امیدواریم نتیجه آن را دریافت کنیم.

سیف اعلام کرد: این بانک از طریق وکیل خود در حال اقدام و پیگیری درباره مصوبه برداشت ۱.۷ میلیارد دلار توسط کنگره آمریکا از دارایی های بلوکه شده ایران است.