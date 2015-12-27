به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری صبح یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: برنامههای بسیار مهمی را در راستای توسعه کشاورزی در استان بوشهر داریم و طرحهای متعدی امسال اجرا میشود.
وی افزایش بهرهوری در مقوله آب را به عنوان یکی از برنامههای مهم امسال خواند و اضافه کرد: ۱۶۷ میلیارد ریال برای این منظور اختصاص یافته است که اعتبار به استان ابلاغ شده و تا ۲۸۰ میلیارد ریال قابل افزایش است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی دیگر از برنامههای سازمان جهاد کشاورزی در استان بوشهر است که با جدیت پیگیر این طرح هستیم.
وی بیان کرد: یکی دیگر از طرحهای مهمی که در دستور کار داریم، اجرای شبکههای آبیاری و زهکشی موند است که با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال اجرا میشود.
منوچهری همچنین از اجرای طرح تولید محصول سالم در استان بوشهر خبر داد و افزود: این طرح از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی است و اعتبارات آن دنبال شده است.
وی گفت: ۵۵۰ میلیارد ریال برای اصلاح گلخانههای استان بوشهر تخصیص مییابد و ۵۵۰ میلیارد ریال نیز تسهیلات ارزانقیمت بدینمنظور تخصیص خواهد یافت.
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