به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری صبح یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های بسیار مهمی را در راستای توسعه کشاورزی در استان بوشهر داریم و طرح‌های متعدی امسال اجرا می‌شود.

وی افزایش بهره‌وری در مقوله آب را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم امسال خواند و اضافه کرد: ۱۶۷ میلیارد ریال برای این منظور اختصاص یافته است که اعتبار به استان ابلاغ شده و تا ۲۸۰ میلیارد ریال قابل افزایش است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی دیگر از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی در استان بوشهر است که با جدیت پیگیر این طرح هستیم.

وی بیان کرد: یکی دیگر از طرح‌های مهمی که در دستور کار داریم، اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی موند است که با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

منوچهری همچنین از اجرای طرح تولید محصول سالم در استان بوشهر خبر داد و افزود: این طرح از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی است و اعتبارات آن دنبال شده است.

وی گفت: ۵۵۰ میلیارد ریال برای اصلاح گلخانه‌های استان بوشهر تخصیص می‌یابد و ۵۵۰ میلیارد ریال نیز تسهیلات ارزان‌قیمت بدین‌منظور تخصیص خواهد یافت.