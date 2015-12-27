مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم در گرو حاکمیت اخلاق در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری پیش از ظهر یکشنبه در هفدهمین جلسه شورای اداری استان مرکزی در سال ۹۴ ضمن تاکید بر اینکه نخستین عامل گرایش به مشارکت آگاهانه مردم حاکمیت اخلاق در انتخابات است، اظهار داشت: همه باید به این اصل که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست پایبند باشیم.

وی بیان داشت: بنابر فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران میزان رای مردم است و بایستی در شرایط انتخابات فضای نشاط آور و امیدوار کننده برای مردم و حضور حداکثری آنان مهیا شود.

پیام های مردم را باید از صندوق آرا دریافت کرد

مشاور فرهنگی رئیس جمهور افزود: حرف ها و پیام های مردم را باید از صندوق آرا دریافت کرد و مطالبات مردم هم در همان صندوق ها نهفته است که باید به آن مطالبات احترام گذاشت و در مسیر محقق کردن این مطالبات قدم برداشت.

صالحی با اشاره به انواع مشارکت در میان مردم اظهار داشت: در جامعه امروز مشارکت ها شامل مشارکت قومی، آگاهانه، جنسیتی، صنفی و ... است که باید با هر یک از این مشارکت ها با شفافیت و گفتمان منطقی برخورد کرد تا از هر گونه مشارکت موجی و اعتراضی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: از میان انواع مشارکت ها، مشارکت آگاهانه باید مد نظر قرار گیرد که امیدواریم در انتخابات آینده به آن دست پیدا کنیم.

مسئولان حق هیچگونه دخالت در انتخابات را ندارند

مشاور فرهنگی رئیس جمهور یادآور شد: هر گروه و حزبی در کشور موجی ایجاد کند که موجب ناامیدی و کاهش میزان مشارکت آگاهانه مردم شود علاوه بر اینکه موجب سرگردانی مردم می شود و عدم امنیت در انتخابات را رقم می زند، به نظام هم خیانت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: گرایش مردم به مشارکت آگاهانه و حاکمیت اخلاقی در انتخابات می تواند مشارکت حداکثری در جامعه را همراه داشته باشد.

صالحی خطاب به مسئولان یادآور شد: مسئولان حق هیچگونه دخالت در انتخابات را ندارند و این مردم هستند که انتخاب و قضاوت می کنند و وظیفه مسئولین فقط نظارت است.

مردم سالاری دینی به نمایش گذاشته شود

مشاور فرهنگی رئیس جمهور ادامه داد: مردم سالاری دینی را باید با هدف مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم به طور شفاف به دور از هر گونه دروغ، تزویر و ظاهرسازی به نمایش گذاشت و با توجه به تنوع فکری و قومی در جامعه ایران، هر تفکری با هر قومیتی حق دارد زیر چتر نظام جمهوری اسلامی و رهبری سلیقه خود را مطرح کند.

وی تاکید کرد: حاکمیت اخلاق و مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم باعث می شود این انزوا که اکنون بین مردم و جوانان وجود دارد به تدریج به امید و شادابی تبدیل شود و جوانان باور کنند که تعیین کننده سرنوشت خودشان هستند.

صالحی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ناامنی در خاورمیانه افزود: امروز در منطقه و جای جای دنیا به شکل های مختلف ناامنی حاکم است اما به برکت وجود ولایت و گفتمان منطقی در جمهوری اسلامی ایران، این کشور ولایی در آرامش کامل مشغول برگزاری دو انتخابات مهم است و این گویای قدرت نظام جمهوری اسلامی است که برای جهان ثابت شده است.