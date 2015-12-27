سردار دهقان سال نومیلادی را به وزرای دفاع كشورهای مختلف تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، در پیام های جداگانه، فرارسیدن میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی را به همتایان خود در كشورهای روسیه، ارمنستان، بلاروس، آذربایجان، تاجیكستان، قزاقستان، كره شمالی، چین، لبنان، هندوستان، آفریقای جنوبی، صربستان، لهستان، یونان، ونزوئلا، ایتالیا، برزیل، اسپانیا و بولیوی تبریك گفت.

در این پیام سردار دهقان با تبریك فرا رسیدن میلاد منادی بزرگ صلح، دوستی و عدالت، روح خدا حضرت مسیح (ع) و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی اظهار امیدواری كرده است كه در سایه تعالیم انسان ساز انبیای الهی، امنیت و آرامش در جهان برقرار و روابط فی ما بین، بیش از پیش گسترش یابد.