به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس طباطیایی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ در این باره گفت: به مناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) دیدار حامیان نیکو کار کودکان بی سرپرست با فرزندان معنوی خود به همراه مراسم جشنی با حضور ۲۰۰کودک بی سرپرست ساکن در محله های مرکزی شهر تهران در فرهنگسرای انقلاب برگزار می شود.

طباطبایی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۱ با اعلام این خبر اظهار داشت: این جشن ساعت ۱۳ با حضور مسئولین کمیته امداد ، مدیران شهری و کودکان بی سرپرست برگزار می شود.

او همچنین افزود:به منظور بسط و گسترش فضای معنوی و اهتمام به ترویج ارزش های والای اسلامی جشن باشکوه همراه با تکریم مددجویان در سامانه سرای اسلام شهر با حضور ۳۰۰ نفراز مدد جویان همراه با برنامه های شاد و متنوع در ۸ دی ماه درمدد سرای اسلام شهربرگزار خواهد شد.