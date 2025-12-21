برگزاری جشن یلدای همدلی در مددسرای منطقه ۶

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن بلندترین شب سال، جشن «یلدای همدلی» با مشارکت اداره آسیبهای اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تهران و همراهی جمعی از خیرین، در مدد سرای منطقه برگزار میشود.
این برنامه با هدف ایجاد لحظاتی سرشار از شادی، آرامش و همنشینی برای مددجویان مراکز حمایتی منطقه طراحی شده است؛ شبی که قرار است گرمای صمیمیت و همدلی، کمرنگکننده بخشی از دغدغههای روزمره باشد.
در این مراسم، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری برای مددجویان تدارک دیده شده است؛ از اجرای موسیقی زنده و مسابقه حافظخوانی گرفته تا اجرای نمایش و آیتمهای متنوع سرگرمکننده. همچنین، پذیرایی شام و خوراکیهای سنتی یلدایی همچون هندوانه، انار و آجیل شب یلدا، حال و هوای این شب را برای مهمانان دلپذیرتر خواهد کرد.
مهمانان این جشن، مددجویان حاضر در مدد سراهای منطقه ۶ هستند و این برنامه فرصتی فراهم میکند تا آنان در کنار یکدیگر، شبی متفاوت و خاطرهانگیز را تجربه کنند؛ شبی که بر محور همدلی، مهربانی و توجه به کرامت انسانی شکل گرفته است.
گفتنی است این مراسم در میدان آرژانتین، بزرگراه شهید سلیمانی (شرق)، خروجی دوم، مدد سرای منطقه ۶ برگزار میشود و از ساعت ۱۹ تا ۲۱ میزبان مددجویان خواهد بود.
