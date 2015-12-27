به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مداحی در گفتگویی اختصاصی در ارتباط با جزئیات همایش «تجلی بصیرت» عنوان کرد: این مراسم روز سه شنبه ۸ دی ماه و همزمان با ۱۷ ربیع الاول، سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، برگزار می‌شود.

مدیر هیأت رزمندگان اسلام بیان داشت: هدف این مراسم که از ساعت 9 صبح در مهدیه تهران برگزار می شود، بزرگداشت حماسه ۹ دی و بصیرت افزایی است.

وی در ادامه افزود: هماهنگی‌های این مراسم برعهده ستاد مردمی ۹ دی است.

مداحی با تأکید بر اینکه حضور هیئت‌های مذهبی همیشه پررنگ بوده است یادآور شد: از تمام هیئات مذهبی جهت حضور باشکوه در این مراسم دعوت به عمل آورده شده است.

مدیرستاد مرکزی هیأت رزمندگان و رئیس شورای عالی سازمان بسیج مداحان در پایان با اشاره به مداحان، سخنرانان و شاعران دعوت شده به این همایش خاطرنشان کرد: حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان سخنرانی این مراسم را برعهده دارد و در ارتباط با علل وقوع فتنه ۸۸ و راه‌های پیش گیری از فتنه‌های احتمالی آینده دشمنان اسلام صحبت می‌کند و هم‌چنین حاج حسین سازور، حاج ابوالفضل بختیاری و حاج امیرعباسی از مداحان مدعو هستند. محمدمهدی سیاری هم شاعر آیینی دعوت شده است که در این همایش به شعرخوانی می‌پردازد.