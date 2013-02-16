سالک با حجامت قابل درمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاهین فر ضیایی عصر جمعه در پنجمین همایش ملی طب کلنگر که در فرهنگسرای غدیر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: سالک، زخم بستر، التهاب های موضعی و انواع زخم ها را می توان با حجامت درمان کرد.
وی درمانهای موضعی سالک از طریق حجامت را بهترین درمان دانست و افزود: از طریق حجامت می توان انواع زخمها از قبیل آبسههای موضعی، زخم بستر، التهابهای موضعی را درمان کرد.
شاهینفریادآور شد: سالک یکی از معضلات بهداشتی و درمانی در کشور و به ویژه مشهد است و در سالهای اخیر در مشهد، مناطق بسیاری را درگیر کرده و کانون آن منطقه کشفرود است.
وی بیان کرد: میانگین سنی افراد مبتلا به سالک 25 سال است و این بیماری در نواحی باز بدن به ویژه در صورت و دستها دیده میشود.
شاهینفر افزود: شیوع روزافزون این بیماری را در خراسان و مشهد شاهدیم و در استانهای فارس، اصفهان، شیراز، یزد، کرمان و ایلام نیز مشاهده شده است.
وی در توضیح بیشتر این بیماری گفت: سالک در دو نوع شهری "خشک" و روستایی"مرطوب" وجود دارد و مخزن نوع شهری سالک، سگها و جوندگان و در نوع روستایی، موش صحرایی و پشه خاکی است.
شاهین فر در خصوص پیشگیری از این بیماری گفت: آموزش عمومی، رعایت بهداشت عمومی، محافظت از بدن در برابر نیش پشه، مبارزه با جوندگان از اصول مبارزه با این بیماری است.
وی گفت: آمپول گلوکانتین که در گذشته وارد کشور میشد نه تنها هیچ تاثیری در درمان این بیماری نداشته بلکه ممکن است عوارض بسیار شدیدی از قبیل لوسیمی یا سرطان خون به دنبال داشته باشد.
معاون بهداری سپاه شمال شرق کشور به درمان معجزهآسای زخمها از طریق حجامت اشاره کرد و افزود: عمل حجامت با فاصله 48 ساعت انجام خواهد شد و در این روش نیازی به بیحسی موضعی بیمار نیست.
شاهینفر گفت: در صورت تعدد زخمها، بهتر است درمان تمام زخمها را همزمان انجام داد و علاوه بر حجامت موضعی در این روش درمانی از داروهای گیاهی مانند عسل و پودر اسفرزه نیز می توان استفاده کرد.
وی گفت: این روش در مقایسه با روشهای درمانی قبل هزینه های کمتری را به بیمار تحمیل می کند و می توان گفت که حجامت موضعی بهترین درمان برای انواع زخمها است.
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