اردوغان انگشت اتهام را به سوی ایران و روسیه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز در سخنانی در استانبول روسیه و ایران را عامل بحران سوریه معرفی کرد.

اردوغان در سخنرانی خود علیه ایران و روسیه ادعا کرد سیاست های فرقه گرایانه ایران در منطقه باعث ایجاد بحران در سوریه شده است.

وی خطاب به مقامات روسیه گفت: حضور نظامی شما در سوریه به درخواست بشار اسد صورت گرفته است در حالی که خود او عامل کشتار ۴۰۰ هزار نفر محسوب می شود.

اردوغان مدعی شد ایران و روسیه با این اقدامات خود نمی توانند در سوریه صلح برقرار کنند. این در حالی است که ترکیه با سیاست های اشتباه خود به تنش ها در منطقه دامن زده است. مواضع و اقدامات اشتباه دولت ترکیه همچنین به ایجاد تنش در روابط این کشور با عراق و روسیه انجامیده است.

این اتهامات در حالی از سوی اردوغان مطرح می شود که بسیاری از اعضای گروههای تروریستی از جمله داعش از خاک ترکیه وارد سوریه می شوند. ترکیه همچنین بهترین مسیر برای فروش نفت قاچاق شده توسط تروریست های داعش به شمار می رود.

گفتنی است سازمان های بین المللی بارها با انتشار گزارش های مستند، از حمایت ترکیه و قطر از تروریست های داعش خبر داده اند.