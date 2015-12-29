عباس آگاهی مترجم آثار ادبیات پلیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: در حال حاضر چند عنوان جدید از رمان های پلیسی به زبان فرانسوی را ترجمه کرده ام که تعدادی از آن‌ها برای چاپ آماده شده و تعدادی دیگر به تازگی مرحله ترجمه را پشت سر گذاشته‌اند.

وی افزود: «تصادف» اثر فردريک دار یکی از این رمان هاست که در حال آماده شدن برای چاپ است. این رمان داستان دختر جوان و آموزگارى است که براى شروع کار به روستايى فرستاده مى شود و بايد زير نظر زوجى که دبستان را اداره مى کنند، انجام وظيفه کند. «پرواز لک لک ها» اثر ژان کريستف گرانژه (Jean -Christophe Grangé) رمان دیگری است که ترجمه اش را به پایان رسانده‌ام و مدتی از تحویلش به ناشر می‌گذرد. بنابراین جزو آثاری است که در تقدم چاپ قرار دارند.

این مترجم در ادامه گفت: «پرواز لک‌لک‌ها» اين اولين اثريست که از اين نويسنده به فارسى برگردانده ام. این نویسنده را بايد در زمره نويسندگان جوانى بدانيم که مانند بانو فرد وارگاس (که پیش تر رمان «زود برو و دير برگرد» را از او ترجمه کرده ام) چهارچوب رمان پليسى را که در نيمه قرن بيستم هنوز از اصول کلاسيک پيروى می کرد، متحول کرده اند. دو رمان «تصادف» و «پرواز لک لک ها» مجوز چاپ را دریافت کرده اند و به زودی در قالب عناوین مجموعه پلیسی نقاب توسط انتشارات جهان کتاب چاپ می شوند.

آگاهی در ادامه گفت: ترجمه های دیگرم هم از ژرژ سیمنون و پی یر بوالو و توماس نارسژاک هستند. «مگره و مرد روی نیمکت» از جمله آثار سیمنون با محوریت شخصیت سربازرس مگره است که ترجمه اش تمام شده و بد نیست به این موضوع اشاره کنم که تا جایی که ممکن باشد سعی می کنم در برگردان کتاب، نام اصلی اثر را منتقل کنم. «مهندس دلباخته اعداد» هم رمانی از بوالو - نارسژاک است که داستان سرقت یک استوانه حاوی مواد رادیواکتیو را روایت می کند. این استوانه بعد از سرقت، در هر لحظه، تمام محله ای در پاریس را که در آن نگهداری می شود، تهدید می کند. این دو کتاب هم در مسیر گرفتن مجوز چاپ هستند.

این مترجم ادبیات پلیسی همچنین گفت: علاوه بر کارهای ذکر شده، ترجمه ۳ رمان دیگر را نیز به پایان رسانده ام که در ماه های آینده وارد مسیر چاپ می شوند.

در ضمن کارهاى ترجمه سه رمان ديگر نيز به اتمام رسيده است که به خواست خدا در ماههاى آينده به مرحله آماده سازى چاپ خواهند رسيد. این ۳ رمان عبارت اند از: «دژخيم مى گريد» نوشته فردريک دار، «سربازرس مگره نزد فلاماند ها» اثر ژرژ سيمنون و «نجس ها» اثر بوالو-نارسژاک.