وحدت بین مسلمانان معادلات دشمنان را برهم می زند

ماموستا ملا احمد فخری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک هفته وحدت و میلاد رسول مهربانی گفت: دشمنان همواره برای ضربه زدن به وحدت مسلمان تلاش های فراوانی داشته اند.

وی افزود: وحدت بین جوامع شیعه و سنی و همبستگی بین آنها برای دشمنان نگران کننده است و آن را عاملی برای برهم زدن معادلات خود می دانند.

امام جمعه جوانرود با بیان اینکه دشمنان اسلام از گذشته های بسیار دور وحدت مسلمانان را نشانه گرفته اند، ادامه داد: در این راه از تمام وسایل و تجهیزات خود استفاده می کنند.

فخری تصریح کرد: ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمانان نقشه دشمن برای رسیدن به هدف شوم خود در بین جوامع مسلمان است، اما تاکنون درباره ملت ایران اسلامی نتوانسته اند عملکرد موفقی داشته باشند.

این مسئول با بیان اینکه اسلام دین وحدت و برادری است، تاکید کرد: دین مبین اسلام متعلق به تمام جهانیان است و این همان چیزی است که دشمنان را نگران کرده است.

وی دین اسلام را راه نجات و سعادت بشر دانست و گفت: همه انسانها در هر جا و مکانی باشند می توانند از برکات ارزشمند دین اسلام بهره مند شوند.

امام جمعه جوانرود افزود: با توجه به اینکه گروهک های تکفیری مانند داعش هدفی جز متوقف کردن اسلام و خدشه زدن به چهره ناب اسلام محمدی ندارند، بنابراین مسلمانان باید با حفظ وحدت برای نابودی آنان تلاش کنند.

فخری باردیگر بر حفظ وحدت بین مسلمانان شیعه و سنی تأکید کرد و گفت: این همان چیزی است که دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام می کند.

به گفته این مسئول، از بین رفتن وحدت میان مسلمانان موجب می شود دشمنان به راحتی در کشورهای مسلمان نفوذ پیدا کنند و از هر توطئه ای برای گسترش اسلام استکباری خود استفاده کنند.