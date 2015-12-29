سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۱ دی‌ماه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۱۲ دی‌ماه تردد خودروها از کرج به سمت مرزن آباد یک‌طرفه می‌شود.

وی در ادامه تردد وسیله نقلیه از ساعت ۱۷ و ۳۰ روز جمعه ۱۱ دی‌ماه تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۱۲ دی را از مرزن آباد به سمت کرج یک‌طرفه اعلام کرد.

رییس پلیس‌راه استان البرز دلیل اعمال محدودیت‌های ترافیکی را تخلیه بار ترافیکی به دلیل افزایش سفر در این محور اعلام کرد و گفت: تردد موتورسیکلت تا پایان اعمال محدودیت ترافیکی در محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است.

وی با تأکید بر پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر اختلال تردد در محورهای کوهستانی به دلیل بارش برف، همراه داشتن زنجیر چرخ را برای رانندگانی که قصد عبور از جاده‌های کوهستانی رادارند الزامی دانست.

اکبری در ادامه از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز رادارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ آرامش برای خود و خانواده سفری بی‌خطر را رقم بزنند.