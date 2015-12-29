حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید آلودگی هوای تهران و با آسیبشناسی این مسئله، اظهار داشت: مهمترین مشکل ما در حال حاضر این است که به صورت مقطعی به مشکل آلودگی هوا در تهران نگاه میکنیم.
وی با بیان اینکه این معضل مقطعی نیست، تصریح کرد: وقتی به آمار تعداد روزهای پاک سال نگاه میکنیم و میبینیم که این روزها زیاد نیست، به این نتیجه میرسیم که مشکل آلودگی هم برای تمام طول سال است و سالهای متمادی است که این مسئله اتفاق میافتد.
دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس ادامه داد: به این ترتیب این سؤال پیش میآید که چرا هیچ اتفاقی و تحول جدیدی به وجود نمیآید؟ مهمترین علت این ماجرا آن است که سیستم مدیریتی شهر تهران زیر سؤال قرار دارد.
طلا در توضیح این نکته گفت: ساختار مدیریتی تهران به گونهای است که کسی پاسخگو نیست؛ در حالی که در رابطه با هر معضلی، یک مطالبهگر وجود دارد و یک پاسخگو. در رابطه با آلودگی هوا نیز مردم و رسانهها مطالبه میکنند اما در حوزه کلانشهر بزرگی مانند تهران که سه فرمانداری را دربر دارد، کسی پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه معضل آلودگی هوا در حوزه قضایی و تقنینی قابل حل نیست و به حوزه اجرا برمیگردد، تصریح کرد: مهمترین اقدام این است که یک برنامه درازمدت در حوزه مدیریت شهر و استان تهران طراحی شود و سالیان متمادی این برنامه اجرا شود؛ اما متاسفانه شرایط به گونهای است که هر کسی برای خودش کاری انجام میدهد.
تهران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است/ کسی پاسخگو نیست
دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه معضل آلودگی تهران در تمام کلانشهرها نیز وجود دارد، به راهحل این معضل اشاره کرد و گفت: انجام یک مطالعه تطبیقی برای اینکه مشخص شود کشورهای دیگر در این رابطه چه کردهاند، کار سختی نیست؛ این کشورها حمل و نقل عمومی را توسعه دادهاند، وسایل نقلیه را استاندارد کردهاند، وسایل فرسوده را از رده خارج کردهاند و خودروها را تا حد امکان به سمتی بردهاند که با انرژیهای نو کار کند و به موازات آن فضای سبز را توسعه دادهاند و مهمتر از همه اینها، جلوی ورود بیحد و حصر خودرو به بازار را گرفتهاند.
طلا اظهار داشت: امروز ما در یک سیکل معیوب گیر کردهایم. ما مدام تهران را میفروشیم تا پول دربیاوریم و خدمات ارائه دهیم و چون خدمات ارائه میشود، آدمها به تهران هجوم میآورند و در گام بعدی برای تامین آنها مجبوریم دوباره شهر را بفروشیم!
سازمان محیط زیست سیاسی رفتار میکند
وی با بیان اینکه نه اراده حل مشکل در دولت وجود دارد و نه کسی پاسخگوست، عنوان کرد: آقای رئیسجمهور که وقت گذاشت و به شهرری رفت، آن هم در شرایطی که شاخص آلودگی هوای تهران در روز قبل از آن ۱۲۴ بود و مدارس را تعطیل کردند، اما ایشان در شاخص آلودگی ۱۶۱ شهرری، به این شهر سفر کرد و مدارس را هم تعطیل نکردند و بچهها را به استقبالش بردند؛ حداقل یک جلسه هم برای بررسی این مشکل بگذارند.
دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس تاکید کرد: یکبار هم که شده یک جلسه اضطراری هیات دولت را به موضوع آلودگی هوا اختصاص دهند و دستورالعمل جامعی را تصویب کنند تا در دستگاههای اجرایی، عمل شود.
طلا اظهار داشت: وضعیت آلودگی هوا طوری است که انگار هر روز یک جدول مندلیف را به طور کامل داخل ریهمان میبریم و بیرون میآوریم؛ این وضعیت برای نسل فردا معضل میشود.
وی با انتقاد از کمکاری سازمان محیطزیست در این حوزه، گفت: هر بار باد و باران میآید و هوا اندکی بهتر میشود، خانم ابتکار میآید در صدا و سیما و اینطرف و آنطرف و میگوید فلان کارها را کرده ایم و هوا خوب است؛ اما هر بار هوا آلوده میشود، یک کلام هم از مسئولان این سازمان نمیشنویم؛ یعنی رفتارها سیاسی است.
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