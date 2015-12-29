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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲

طلا در گفتگو با مهر مطرح کرد:

استقبال دانش‌آموزان شهر ری از روحانی در شاخص ۱۶۱ آلودگی هوا

استقبال دانش‌آموزان شهر ری از روحانی در شاخص ۱۶۱ آلودگی هوا

دبیر مجمع نمایندگان تهران در مجلس، با انتقاد از بی‌ارادگی دولت برای حل معضل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها، به سفر رئیس جمهور به ری در شاخص ۱۶۱ آلودگی و استقبال دانش‌آموزان از وی اشاره کرد!

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید آلودگی هوای تهران و با آسیب‌شناسی این مسئله، اظهار داشت: مهمترین مشکل ما در حال حاضر این است که به صورت مقطعی به مشکل آلودگی هوا در تهران نگاه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این معضل مقطعی نیست، تصریح کرد: وقتی به آمار تعداد روزهای پاک سال نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که این روزها زیاد نیست، به این نتیجه می‌رسیم که مشکل آلودگی هم برای تمام طول سال است و سال‌های متمادی است که این مسئله اتفاق می‌افتد.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس ادامه داد: به این ترتیب این سؤال پیش می‌آید که چرا هیچ اتفاقی و تحول جدیدی به وجود نمی‌آید؟ مهمترین علت این ماجرا آن است که سیستم مدیریتی شهر تهران زیر سؤال قرار دارد.

طلا در توضیح این نکته گفت: ساختار مدیریتی تهران به گونه‌ای است که کسی پاسخگو نیست؛ در حالی که در رابطه با هر معضلی، یک مطالبه‌گر وجود دارد و یک پاسخگو. در رابطه با آلودگی هوا نیز مردم و رسانه‌ها مطالبه می‌کنند اما در حوزه کلانشهر بزرگی مانند تهران که سه فرمانداری را دربر دارد، کسی پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه معضل آلودگی هوا در حوزه قضایی و تقنینی قابل حل نیست و به حوزه اجرا برمی‌گردد، تصریح کرد: مهمترین اقدام این است که یک برنامه درازمدت در حوزه مدیریت شهر و استان تهران طراحی شود و سالیان متمادی این برنامه اجرا شود؛ اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که هر کسی برای خودش کاری انجام می‌دهد.

تهران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است/ کسی پاسخگو نیست

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه معضل آلودگی تهران در تمام کلانشهرها نیز وجود دارد، به راه‌حل این معضل اشاره کرد و گفت: انجام یک مطالعه تطبیقی برای اینکه مشخص شود کشورهای دیگر در این رابطه چه کرده‌اند، کار سختی نیست؛ این کشورها حمل و نقل عمومی را توسعه‌ داده‌اند، وسایل نقلیه را استاندارد کرده‌اند، وسایل فرسوده را از رده خارج کرده‌اند و خودروها را تا حد امکان به سمتی برده‌اند که با انرژی‌های نو کار کند و به موازات آن فضای سبز را توسعه داده‌اند و مهمتر از همه اینها، جلوی ورود بی‌حد و حصر خودرو به بازار را گرفته‌اند.

طلا اظهار داشت: امروز ما در یک سیکل معیوب گیر کرده‌ایم. ما مدام تهران را می‌فروشیم تا پول دربیاوریم و خدمات ارائه دهیم و چون خدمات ارائه می‌شود، آدم‌ها به تهران هجوم می‌آورند و در گام بعدی برای تامین آنها مجبوریم دوباره شهر را بفروشیم!

سازمان محیط زیست سیاسی رفتار می‌کند

وی با بیان اینکه نه اراده حل مشکل در دولت وجود دارد و نه کسی پاسخگوست، عنوان کرد: آقای رئیس‌جمهور که وقت گذاشت و به شهرری رفت، آن هم در شرایطی که شاخص آلودگی هوای تهران در روز قبل از آن ۱۲۴ بود و مدارس را تعطیل کردند، اما ایشان در شاخص آلودگی ۱۶۱ شهرری، به این شهر سفر کرد و مدارس را هم تعطیل نکردند و بچه‌ها را به استقبالش بردند؛ حداقل یک جلسه هم برای بررسی این مشکل بگذارند.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس تاکید کرد: یکبار هم که شده یک جلسه اضطراری هیات دولت را به موضوع آلودگی هوا اختصاص دهند و دستورالعمل جامعی را تصویب کنند تا در دستگاه‌های اجرایی، عمل شود.

طلا اظهار داشت: وضعیت آلودگی هوا طوری است که انگار هر روز یک جدول مندلیف را به طور کامل داخل ریه‌مان می‌بریم و بیرون می‌آوریم؛ این وضعیت برای نسل فردا معضل می‌شود.

وی با انتقاد از کم‌کاری سازمان محیط‌زیست در این حوزه، گفت: هر بار باد و باران می‌آید و هوا اندکی بهتر می‌شود، خانم ابتکار می‌آید در صدا و سیما و این‌طرف و آن‌طرف و می‌گوید فلان کارها را کرده ایم و هوا خوب است؛ اما هر بار هوا آلوده می‌شود، یک کلام هم از مسئولان این سازمان نمی‌شنویم؛ یعنی رفتارها سیاسی است.

کد مطلب 3012353

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