ترمیم سریع سوختگی درجه ۳ با زخم پوش های نانویی

حامد دائمی، برگزیده هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی با عنوان طرح پژوهشی «بررسی ویژگی های زیستی و کاتالیزوری نانوساختارهای حاوی آلژینات و پلی یورتان» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح متشکل از دو بخش اصلی است که در بخش نخست به تهیه مواد پلیمری بر پایه نانو ساختارهای پلی یورتان و آلژینات و بررسی کاربردهای زیستی ترکیبات حاصل در مهندسی بافت رگ، مهندسی بافت پوست، جذب آلاینده های زیستی و دارویی و سامانه های تحویل سلول و دارو پرداخته شد.

وی ادامه داد: در بخش دوم به تهیه و بررسی ویژگی های چند نانوکاتالیست پلیمری سبز از جمله «پلی یروتانی»، «نمک های آلژینات»، «آلژینات»، «آلژینات اسید» و «نانو ذرات مغناطیسی آلژینات» پرداختیم.

به گفته دائمی، امکان کاربرد الاستومرهای پلی یورتانی برپایه آلژینات به عنوان سرخرگ مصنوعی با خواص مکانیکی برجسته ، تهیه زخم پوش های با قابلیت ترمیم سریع زخم های عمیق و زخم های حاصل سوختگی درجه سه، ساماندهی میکروژلی تزریقی هوشمند برای بارگیری دارو با سلول از نتیجه این طرح به شمار می روند.

وی اظهار داشت: همچنین حذف سریع و موثر آلاینده های زیست محیطی از جمله مهم ترین نوآوری ها و نتایج بخش اول این پژوهش محسوب می شود.

وی افزود: پلی یورتان ها یکی از مهم ترین پلیمرهای مورد استفاده در دنیا هستند ولی کاملا از مواد نفتی به دست می آیند و ما تلاش کردیم در پروژه خود قسمتی از این مواد نفتی را با مواد طبیعی جایگزین کنیم به این ترتیب که پلیمر طبیعی به نام آلژینات که از جلبکها به دست می آید جایگزین قسمت قابل توجهی از مواد نفتی شد.

وی با اشاره به استفاده از آلژینات در داخل مواد سازنده زخم پوش ها گفت: این زخم پوش علاوه بر جلوگیری از ورود آلاینده ها به داخل زخم، به روند ترمیم سریع زخم های عمیق و زخم های حاصل از سوختگی های درجه سه کمک می کند.

.به گزارش مهر، این طرح پژوهشی رتبه اول پژوهش های علوم پایه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی را کسب کرد