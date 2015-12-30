خالق اصلی حماسه ۹ دی امام و امت بود/ هوشیاری مردم را پاس بداریم

سردار مرتضی کشکولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: حضور مردم همواره به موقع، به هنگام و آگاهانه بوده است.

وی با اشاره به حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هشت سال دفاع مقدس و در برهه های مختلف انقلاب تصریح کرد: مردم در حماسه ۹ دی به صورت خودجوش حضور پیدا کردند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه در انقلاب اسلامی ایران به جز امام(ره) و مقام معظم رهبری مردم همواره از بقیه خواص در عرصه های مختلف جلوتر بوده اند عنوان کرد: مردم همواره در عرصه های مختلف نظام احساس تکلیف کرده اند و به موقع حضوری پررنگ داشته اند.

سردار کشکولی با اشاره به حماسه ۹ دی عنوان کرد: در این حماسه همه مردم حضوری فراگیر و میلیونی داشتند.

وی با بیان اینکه هیچ حزب و گروهی مردم را برای حضور در این حماسه بزرگ دعوت نکردند بلکه خود مردم حضوری فراگیری در صحنه داشتند گفت: شعارهایی که مردم نیز سر می دادند به تبعیت از ولایت فقیه بود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به حضور میلیونی مردم آگاه و بصیر در این حماسه بزرگ تصریح کرد: البته این حضور همواره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران به صورت فراگیر و پرشور بوده و هر جا که نیاز بوده مردم به میدان آمده اند.

سردار کشکولی با بیان اینکه در روز ۹ دی نسل سوم و چهارم انقلاب حضوری پرشور داشتند بیان داشت: این در حالیست که این نسل امام(ره) را حتی ندیده بودند اما در این روز به میدان آمدند و احساس وظیفه و تکلیف کردند.

وی با تاکید بر اینکه این حضور، یک حضور هوشمندانه بود چرا که به هیچ عنوان شعار جناحی را به نفع شخص، حزب، گروه یا تفکر خاصی ندادند عنوان کرد: تنها به نفع نظام و حاکمیت و اصل ولایت فقیه شعار دادند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به خالقان اصلی حماسه ۹ دی بیان داشت: امام و امت خالق اصلی حماسه ۹ دی بودند.

سردار کشکولی با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی همواره باید زنده نگه داشته شود گفت: حماسه ۹ دی منشور هدایت و بیداری بود و مردم با گرایش به اسلام ناب در برابر غرب زده ها ایستادند.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی مردمی هوشیار، بصیر، ولایتمدار و آگاه هستند گفت: این هوشیاری و بصیرت مردم را باید پاس بداریم.