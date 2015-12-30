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۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

ظرفیت صادرات ۵۵۰ میلیون دلاری مواد معدنی از لرستان

ظرفیت صادرات ۵۵۰ میلیون دلاری مواد معدنی از لرستان

خرم آباد - معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ظرفیت صادرات مواد معدنی این استان را ۵۵۰ میلیون دلار عنوان کرد.

بهزاد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه مواد معدنی و سنگ استان لرستان اظهار داشت: ظرفیت صادرات این حوزه بین ۱۵۰ تا ۵۵۰ میلیون دلار است.

وی با بیان اینکه حجم صادرات مواد معدنی در کشور ۱۱ میلیارد دلار است گفت: استان لرستان می تواند سهمی به اندازه ۱۵۰ تا ۵۵۰ میلیون دلار از این میزان صادرات را به خود اختصاص دهد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به وجود ۱۱ نوع ماده معدنی در استان لرستان گفت: اگر ما بتوانیم بین یک تا پنج درصد از این میزان حجم صادرات را خود اختصاص دهیم در رونق اقتصاد استان تاثیر گذار بوده ایم.

منصوری با تاکید بر اینکه برای تحقق این موضوع باید بازارهای هدف در این حوزه را شناسایی کنیم گفت: در این راستا اقدامات اساسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در دستور کار قرار گرفته شده است.

کد مطلب 3012569

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