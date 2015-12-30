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۹ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۳

حداد عادل در پاسخ به مهر:

امیدواریم لاریجانی نماینده خود را به شورای ائتلاف معرفی کند

امیدواریم لاریجانی نماینده خود را به شورای ائتلاف معرفی کند

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان گفت: آیت‌الله موحدی کرمانی تاکنون دو بار با آقای لاریجانی صحبت کرده‌اند و امیدواریم ایشان نماینده خود را به شورای ائتلاف هر چه زودتر معرفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان در اولین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نماینده آقای لاریجانی در شورای ائتلاف چه کسی است و در حالت کلی، مشارکت ایشان در این شورا به چه ترتیبی می‌باشد؟ اظهار کرد: ما، آقای لاریجانی را اصولگرا می‌نامیم و قرار است شورای ائتلاف اصولگرایان، همه طیف‌های اصولگرایی را با تنوع سلایق مختلف دربر بگیرد و حتی در روز اول حضور آقای لاریجانی در این شورا در نظر گرفته شده است.

وی افزود: آیت‌الله موحدی کرمانی تاکنون دو بار با لاریجانی صحبت کرده است و فراکسیون رهروان ولایت که در مجلس به آقای لاریجانی نزدیک است، اعلام کرده که در مسیر روحانیت، حرکت می‌کند.

حداد عادل تصریح کرد: امیدواریم که هر چه زودتر آقای لاریجانی نماینده خود را به شورای ائتلاف اصولگرایان معرفی کند.

کد مطلب 3012690

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