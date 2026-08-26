اشتراکات مسلمانان بسیار فراتر از اختلافات است

مولوی محمود سارانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان مسلمانان اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که دشمنان اسلام برای ضربه‌زدن به امت اسلامی با یکدیگر متحد شده‌اند، مسلمانان باید بیش از گذشته در کنار یکدیگر باشند و اختلافات را کنار بگذارند.

امام مسجدالنبی شهر نیمروز، افزود: وحدت و انسجام، زمینه‌ساز قدرت و پیروزی امت اسلامی است و امروز که دشمنان دست به دست هم داده‌اند و تلاش می‌کنند اسلام را تضعیف کنند، مسلمانان باید همچون «ید واحد» در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌ها ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: مسلمانان باید اختلافات فرعی و جزئی را که در برابر اشتراکات فراوان امت اسلامی اهمیت چندانی ندارد، کنار بگذارند و به مشترکات خود چنگ بزنند؛ چراکه خداوند متعال، قرآن کریم، قبله و پیامبر گرامی اسلام(ص) از مهم‌ترین نقاط مشترک مسلمانان هستند.

تأکید قرآن بر پرهیز از تفرقه

مولوی سارانی با اشاره به تأکید قرآن کریم بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و این آیه، مسلمانان را به چنگ‌زدن به ریسمان الهی و پرهیز از پراکندگی و اختلاف دعوت می‌کند.

وی گفت: قرآن کریم، توحید و اعتقاد به «لا اله الا الله» از مهم‌ترین ریسمان‌های وحدت‌بخش میان مسلمانان هستند و امت اسلامی باید با تکیه بر این اصول مشترک، زمینه تقویت برادری و انسجام را فراهم کند.

امام مسجدالنبی شهر نیمروز خاطرنشان کرد: اگر مسلمانان اختلافات جزئی را کنار گذاشته و بر مشترکات خود تمرکز کنند، می‌توانند با قدرت و انسجام بیشتری در برابر دشمنان ایستادگی کنند. حفظ وحدت و همدلی امروز بیش از هر زمان دیگری برای عزت و اقتدار امت اسلامی ضرورت دارد.