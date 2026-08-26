به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق ملی مسکن از تشکیل کمیته ویژه بررسی و پیگیری مسائل، مشکلات و نیازهای شهر جدید پردیس خبر داد، کمیته‌ای که با هدف احصای دقیق اطلاعات، بررسی راهکارهای خروج از وضعیت پروژه‌های مسکن مهر، شناسایی نیازهای اولویت‌دار و تسریع در روند رفع مشکلات این شهر تشکیل شده است.

این جلسه پیرو نشست وزیر راه و شهرسازی با مجمع نمایندگان استان تهران و با حضور رضایی، معاون امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی، خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مدیران و مسئولان شهر جدید پردیس و نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن در حال اجرای شهر جدید پردیس ارائه و مهم‌ترین مسائل، نیازها و چالش‌های پیش‌روی این پروژه‌ها بررسی و درباره راهکارهای رفع آنها تبادل نظر شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد جلسات کارشناسی برای بررسی موضوعات، مشکلات و نیازهای شهر جدید پردیس به‌صورت مستمر و هفتگی برگزار شود. همچنین در ادامه، جلسات مدیریتی نیز هر دو هفته یک‌بار با هدف بررسی نتایج اقدامات کارشناسی و اتخاذ تصمیمات لازم تشکیل خواهد شد.

در این جلسه همچنین تأکید شد تمامی دستگاه‌های مسئول ضمن احصای مسائل، نسبت به اولویت‌بندی نیازها و مشکلات شهر جدید پردیس و اقدام برای رفع آنها در چارچوب ضوابط، مقررات و ظرفیت‌های قانونی اقدام کنند.

خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن نیز با تشریح اقدامات و حمایت‌های این صندوق از شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت عمران شهر جدید پردیس، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای بررسی و رفع مسائل مرتبط با تأمین مالی شرکت، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و ظرفیت‌های موجود صندوق آمادگی دارد.

وی افزود: بدون حضور و مشارکت ساکنان و ذی‌نفعان، مسائل انباشته‌شده از سال‌های قبل در کوتاه‌مدت قابل حل نخواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: امیدواریم عدم‌النفع ذی‌نفعان پروژه‌ها کاهش یابد و ارزش افزوده حاصل از مشارکت‌های مردم در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند تا بخشی از آسیب‌های ناشی از عوامل درونی و بیرونی پروژه‌ها جبران شود.

تشکیل این کمیته ویژه و استمرار جلسات کارشناسی و مدیریتی با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تسریع در تصمیم‌گیری و فراهم کردن زمینه لازم برای رفع موانع و مشکلات پروژه‌های مسکن شهر جدید پردیس با محوریت صندوق ملی مسکن انجام شده و روند پیگیری آن ادامه دارد.