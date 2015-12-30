محمدرضا اسفندیاری در رابطه با اجرای طرح تفکیک پسماند خشک از مبدأ به خبرنگار مهر گفت: این طرح با حمایت‌های معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و پیگیری‌ها و هماهنگی بین دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، شهرداری گرگان، سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان، دادگستری و دیگر دستگاه های خدماتی و اجرایی دولتی و غیردولتی به مرحله اجرا رسیده است.

اسفندیاری افزود: طرح تفکیک پسماند خشک از مبدأ از ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴ در نواحی شهرداری منطقه یک شهر گرگان، با ۲۴ آموزشگر آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: این آموزشگران دارای لباس، کارت و کد شناسایی مخصوص هستند و با مراجعه به درب منازل شهروندان آموزش‌های لازم را به آن‌ها ارائه کرده و کیسه‌های زباله مخصوص را در اختیار شهروندان می‌گذارند.

معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان دررابطه با نحوه جمع آوری پسماند گفت: بر اساس بلوک بندی و زمان بندی صورت گرفته، اکیپ‌های جمع آوری پسماند با ماشین و لباس مخصوص به منازل مراجعه و پسماند خشک را دریافت می‌کنند.

اسفندیاری تصریح کرد: پس از دریافت کیسه‌های مخصوص پسماند به هر خانوار با توجه به میزان پسماند، بسته‌های تشویقی از قبیل کارت شارژ موبایل، بن کتاب، انواع مواد شوینده و مواردی از این دست اهدا می‌شود.

اسفندیاری در ادامه افزود: اگر شهروندی در هنگام مراجعه ماشین‌های مخصوص موفق به تحول پسماند نشد، می‌تواند با شماره تلفن گویا که در اختیار شهروندان قرارداده می‌شود تماس گرفته تا نیروهای ما برای دریافت پسماند به منازل آن‌ها مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: از همه شهروندان تقاضا می‌کنیم که با آموزش یارهای شهرداری همکاری لازم را داشته باشند و در این طرح مشارکت کنند.

معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان اظهارکرد: قرارداد طرح تفکیک پسماند خشک از مبدأ با پیمانکار بخش خصوصی که دارای سابقه و تجهیزات کافی در این زمینه است، منعقد شده است.

محمدرضا اسفندیاری تصریح کرد: این طرح در مرحله اول از منازل مسکونی اجرا می‌شود و در مرحله بعدی به سراغ ادارات، مغازه‌ها و مدارس رفته خواهد شد.

اسفندیاری در رابطه با فواید و مزایای این طرح گفت: اجرای این طرح سبب حفظ محیط زیست و سلامت محیط شهری شده و در کنار آن با اشتغال زایی و کاهش هزینه‌های ترابری زباله (حمل و دفن) به اقتصاد شهر نیز کمک خواهد شد.

دوره گردهای شهر گرگان ساماندهی می شوند

وی تصریح کرد: ساماندهی دوره گردهای سطح شهر، جلوگیری از دفع غیراصولی زباله و بازگشت سرمایه ملی از دیگر مزایای این طرح است.

معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان یکی از نقاط قوت این طرح را ساماندهی دوره گردها دانست و اظهار کرد: در حال حاضر دوره گردها با وضعیت نامناسبی در سطح شهر اقدام به تفکیک زباله‌های باکس‌های سطح شهر می‌کنند.

محمدرضا اسفندیاری افزود: در این طرح با شناسایی این افراد و تشکیل پرونده برای آن‌ها و سیر مراحل قانونی و بهداشتی، افراد نیازمند و سرپرست خانوار تحت پوشش شرکت در می‌آیند و پس از آموزش‌های لازم به کارشان به صورت بهداشتی ادامه خواهند داد.

اسفندیاری در انتها خاطرنشان کرد: پس از جمع آوری پسماند کار جداسازی، فشرده سازی و بسته بندی آن در کارگاه صورت گرفته و به کارخانجات مورد نظر صنایع بازیافتی ارسال می‌شود.