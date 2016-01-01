محسن روزبهانی رییس انجمن جلوه های ویژه میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع عمومی انجمن گفت: با توجه به ثبت این صنف در وزارت کار، روز سه شنبه ۲۲ دی ماه مجمع عمومی انجمن جلوه های ویژه میدانی برگزار و بعد از آن انتخابات هیات مدیره جدید برگزار می شود.

وی ادامه داد: دستور جلسه این دوره از مجمع عمومی انجمن جلوه های ویژه میدانی شامل ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس، ارائه گزارش مالی انجمن و انتخابات هیات مدیره و بازرس است.

رییس انجمن جلوه های ویژه میدانی گفت: این انجمن از مدتی پیش و به دلیل امنیت پایین استفاده از تجهیزات در حوزه جلوه های ویژه میدانی به دنبال راهکارهای مناسب در این زمینه و جذب حمایت برخی از نهادها بود که گزارشی کامل از این فعالیت ها در روز برگزاری مجمع عمومی به حاضران ارائه می شود.

روزبهانی در پایان تاکید کرد: مجمع عمومی انجمن جلوه های ویژه میدانی روز سه شنبه ۲۲ دی ماه در محل سالن اسوه مجتع فرهنگی و هنری اسوه واقع در خیابان انقلاب، نبش بهار جنوبی برگزار می شود.