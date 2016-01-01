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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳

با هدف برگزاری انتخابات هیات مدیره

زمان مجمع عمومی انجمن جلوه‌های ویژه میدانی سینما مشخص شد

زمان مجمع عمومی انجمن جلوه‌های ویژه میدانی سینما مشخص شد

محسن روزبهانی رییس انجمن جلوه های ویژه میدانی از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات این انجمن در اواسط دی ماه خبر داد.

محسن روزبهانی رییس انجمن جلوه های ویژه میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع عمومی انجمن گفت: با توجه به ثبت این صنف در وزارت کار، روز سه شنبه ۲۲ دی ماه مجمع عمومی انجمن جلوه های ویژه میدانی برگزار و بعد از آن انتخابات هیات مدیره جدید برگزار می شود.

وی ادامه داد: دستور جلسه این دوره از مجمع عمومی انجمن جلوه های ویژه میدانی شامل ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس، ارائه گزارش مالی انجمن و انتخابات هیات مدیره و بازرس است.

رییس انجمن جلوه های ویژه میدانی گفت: این انجمن از مدتی پیش و به دلیل امنیت پایین استفاده از تجهیزات در حوزه جلوه های ویژه میدانی به دنبال راهکارهای مناسب در این زمینه و جذب حمایت برخی از نهادها بود که گزارشی کامل از این فعالیت ها در روز برگزاری مجمع عمومی به حاضران ارائه می شود.

روزبهانی در پایان تاکید کرد: مجمع عمومی انجمن جلوه های ویژه میدانی روز سه شنبه ۲۲ دی ماه در محل سالن اسوه مجتع فرهنگی و هنری اسوه واقع در خیابان انقلاب، نبش بهار جنوبی برگزار می شود.

کد مطلب 3013007

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