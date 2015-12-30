هدف اساسی فتنه ۸۸ تضعیف رهبری بود/آمریکا در راس فتنه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید روحانی زیارتی پیش از ظهر امروز در مراسم یوم الله نهم دیماه در بجنورد افزود: با توجه به آرمان‌ها و تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) بایستی مردم ولایت مدار ایران اسلامی همواره پشتیبان نظام و رهبری بوده و در تمامی عرصه‌ها حضور داشته باشند.

وی اظهار کرد: حضور مردم در صحنه از هزاران ساز و برگ نظامی موثرتر است و حرکت‌ها و برنامه‌های دشمنان نظام اسلامی را از بین می‌برد.

حجت الاسلام روحانی زیارتی افزود: فتنه سال ۸۸ با یک نقشه عظیم و ماهرانه تنظیم شده بود و ۲۰ سال برای راه اندازی و اجرای این فتنه کار و برنامه ریزی شده بود.

وی با اشاره به اینکه در فتنه ۸۸ عامل فتنه و افراد فریب خورده نیز وجود داشت، گفت: برای این فتنه از ۱۷ سفارتخانه دستور و برنامه ریزی صورت می‌گرفت وبیش از ۱۰۰ ماهواره نیز این فتنه را پوشش می‌دادند.

حجت الاسلام روحانی زیارتی با بیان اینکه آمریکا برای فتنه سال ۸۸ بودجه کلانی صرف کرد، اظهار کرد: هدف اساسی این فتنه تضیف رهبری و نابودی آرمان‌های امام راحل (ره) بود.

وی تصریح کرد: مردم با بصیرت و همیشه بیدار نظام اسلامی با حضور در نهم دیماه دشمن را در دست یابی به اهداف خود ناکام گذاشتند.

حجت الاسلام روحانی زیارتی گفت: با تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری و حضور هوشیارانه مردم، خوشبختانه تمام نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش برآب شد.

پژوهشگر، منتقد و نویسنده کشوری با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در سال جاری نیز افزود: در برگزاری جریان انتخابات آینده باید مراقب بود تا عوامل نفوذی به مراکز حساس نظام راه پیدا نکنند.

وی تاکید کرد: هیچگاه آزادی خواهان و پیروان راستین اسلام با دنیا طلبان، جهان خواران و دنیای استکبار تفاهمی نخواهند داشت و حق و باطل در هیچ زمانی به صلح نخواهند رسید.

حماسه نهم دیماه به عنوان فرهنگ انقلاب اسلامی مطرح است

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد نیز در این مراسم گفت: نهم دیماه به عنوان یوم الله تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد و توطئه‌های استکبار با حضور مردم در این روز از بین رفت.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی افزود: مردم در حماسه نهم دیماه با مقام معظم رهبری و بصیرت آفرینان تجدید بیعت کردند و نشان دادند که حمایت از نظام اسلامی تمام شدنی نیست.

وی گفت: حماسه نهم دیماه به عنوان فرهنگ انقلاب اسلامی مطرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده صبح امروز مردم خراسان شمالی به ویژه شهر بجنورد با شرکت در راهپیمایی نمادین حماسه ۹ دی شرکت کردند.

راهپیمایان در حالیکه شعارهای «مرگ بر فتنه گر»، «مطیع امر رهبریم»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «ما ملت بیداریم؛ از فتنه گر بیزاریم» سر داده بودند از محل میدان شهید به سمت مسجد انقلاب حرکت کردند.