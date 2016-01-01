به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس بینالمللی جهان و فرصتهای همکاری با ایران (IOB) با رویکرد همکاریهای اقتصادی، مالی و بانکی، بازرگانی، صنعتی، گردشگری، عمرانی و معدنی با حضور سفرا، رایزنان بازرگانی و نمایندگان اقتصادی کشورهای جهان در ایران برگزار میشود.
هم اکنون فرصت ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است، اما تحقق این امر در گرو سیاستهای داخلی اقتصادی کشور و نوع نگاه مدیریتی به بخش خصوصی است؛ این در حالی است که همکاری با کشورهای اروپایی که اقتصادهای بزرگ دنیا را یدک می کشند، میتواند باعث استفاده از فناوریهای پیشرفته و برتر آنها به ایران شود.
فرصت کنونی فرصتی تاریخی برای تولیدکنندگان ایرانی است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود که در سایه تعامل اقتصاد نیا به دست خواهد آمد، به بهبود کیفیت تولید، خرید مواد اولیه، نوسازی و بهسازی خطوط تولید بپردازند.
برهمین اساس اجلاس بین المللی جهان و فرصتهای همکاری با ایران هشتم و نهم بهمن ماه قرار است در تهران برگزار شود که فرصت مناسبی برای شناساندن فرصتهای تجاری و صنعتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی است.
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