باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قزوین جلوگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از تولیدکنندگان و بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی شهرستان بوئین‌زهرا که با حضور امام‌جمعه، فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و کشاورزان در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: با توجه به ارزش خاک در تولید محصولات کشاورزی باید از هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کرد و با متخلفین برخورد قانونی کرد تا بتوان تولید پایدار در بخش کشاورزی را حفظ کرد.

وی افزود: نداشتن یکپارچگی در ساختار باعث شده که دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های بخش کشاورزی ازجمله آب و برق و ... هرکدام تصمیم خاصی برای خود بگیرند و ضرر آن به کشاورزان برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به این نکته که حدود ۲۲ درصد اشتغال و ۲۵ درصد تولید ناخالص استان به بخش کشاورزی تعلق دارد افزود: بخش کشاورزی تأثیر بسزایی در حفظ تولید و اشتغال استان دارد.

وی تصریح کرد: بر این اساس باید زمینه حفظ و جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را در استان ایجاد کرد تا تولید پایدار در بخش کشاورزی را داشته باشیم.

ابراهیمی پاک خواستار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توجه بیشتر بانک‌ها به بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بخش کشاورزی پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی کشور است که اگر سرمایه‌گذاری و همچنین تولید پایدار در این بخش صورت گیرد می‌توانند امنیت غذایی را به دنبال داشته باشد.

ابراهیمی پاک اضافه کرد: هم‌اکنون ضریب خوداتکایی بخش کشاورزی ۸۰ درصد است که باید این ضریب را به ۹۰ تا ۹۵ درصد رساند تا در برابر توطئه دشمنان و تحریم‌ها مقابله کرد تا مشکی برای اقتصاد ایجاد نشود.

وی تأکید کرد: برای افزایش ضریب خوداتکایی باید از منابع، نیروی انسانی و سرمایه‌ها استفاده بهینه کرد.

ابراهیمی پاک اضافه کرد: یکی از راه‌های افزایش تولید محصولات کشاورزی افزایش راندمان تولید در واحد سطح است که این امر با بهره‌مندی کشاورزان از دانش نوین و بهره‌مندی از کود و بذر مناسب امکان‌پذیر است.

حجت‌الاسلام زرینه امام‌جمعه شهرستان بوئین‌زهرا با اشاره به نقش جهاد کشاورزی، امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی گفت: کشاورزان با تولیدات محصولات کشاورزی در مسیر خدمت به مردم حرکت می‌کنند.

وی با انتقاد از مجوز برداشت از چاه‌های غیرمجاز گفت: متأسفانه برخورد نامناسب با افرادی که از چاه‌های غیرمجاز برداشت می‌کنند نمی‌شود و این چاه‌های غیرمجاز آینده دشت قزوین را دچار مشکل کرده است.

امام‌جمعه شهرستان بوئین‌زهرا با اشاره به روایات و آیاتی در خصوص اهمیت زکات گفت: پرداخت زکات مال و روزی افراد را بیشتر و عامل خیروبرکت برای کشاورزان خواهد بود.