استراتژی آمریکا تسلط بر جهان است/لشگر کشی رسانه ای علیه انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد جليلى شامگاه پنجشنبه در همايش گراميداشت حماسه نهم دى ماه كه در تالار ابن سينا مشهد برگزار شد، اظهار كرد: حركتى كه در اين سال ها مردم شاهدش بودند از جنس همان اتفاقاتى است كه در ۲۳ آذر، نهم و دهم دى ماه در بيمارستان امام رضا(ع) اتفاق افتاد كه تمامى اين روزهاى به ياد ماندنى نشانگر يك حركت بزرگ در تاريخ منطقه، كشورها و حتى اسلام است.

وى با بيان اينكه دشمنان كشور به اين نكته معترف هستند كه با انقلاب اسلامى ايران حيات ديگرى يافته است، افزود: امروز مردم ما ايمان خود را تجربه كردند كه هر ميزان به اهداف خود ايمان داشته باشند حيات پيدا مى كنند.

نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى با طرح اين پرسش كه چرا كشور ايران سرفصل موضوعات جهان شده است، عنوان كرد: در گذشته علت آن را دست يافتن به انرژى هسته اى مى دانستند اما در همين يك هفته اخير با توجه به فرجام رسيدن برجام بيش از ۱۱ طرح در كنگره آمريكا عليه ايران مطرح شده است.

وى با اشاره به تمام تلاش هاى دشمنان ايران جهت از بين بردن امنيت و آرمان هاى انقلاب ابراز كرد: از همان روز هاى اوليه انقلاب آمريكا و متحدانش با راه انداختن جنگ نرم و سخت به دنبال شكست انقلاب و قدرت يابى خود بودند.

وى ادامه داد: از نشانه هاى جنگ نرم در زمان انقلاب مى توان به سفره هاى كتاب پهن شده با نگاه هاى التقاطى و الحادى در همين خيابان دانشگاه تا تقى آباد مشهد و برنامه و سخنرانى هايى كه در دانشكده ها برگزار مى شد اشاره كرد.

استراتژی آمریکا تسلط بر جهان است

جلیلی تصریح کرد: استراتژی امنیت آمریکا در سال ۲۰۱۵ که امروز روز پایانی آن بود به صراحت می‌گوید که ما نه تنها الان رهبری جهان را داریم بلکه باید این رهبری تا یک قرن آینده حفظ کنیم و اگر هر لحظه‌ای احساس خطر شود با سلاح جنگ وارد می‌شویم و اولین مرحله اقدام دشمن جنگ نظامی بوده است.

وی تأکید کرد: بیداری اسلامی مصر ظرف مدت ۲ سال تمام شد اما این بیداری در ایران پایدار و ماندگار بوده است و مهم‌ترین علتش هم پیروی آحاد مردم از ولایت فقیه بوده است.

وى سياست آمريكا را در مقابل ملت هاى آزادى خواه استفاده از گزينه نظامى و پاك كردن صورت مسئله دانست و خاطر نشان كرد: در دهه اول انقلاب دشمنان گزينه جنگ نرم و سخت را به صورت همزمان عليه ايران به كار برد اما نتوانست به پيروزى برسد چرا كه مردم ايران به هدف و مسير انقلاب ايمان داشتند.

وى با بيان اينكه دشمن نيز تحمل اين شكست را نداشته و به دنبال راهكارهاى ديگرى جهت تضعيف انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ايران بود، تاكيد كرد: در دهه دوم انقلاب دشمن تلاش كرد نسبت به آرمان هاى انقلاب ميان مردم ترديد ايجاد كند كه در همان زمان امام راحل با هوشيارى با بيان حقايق دسيسه هاى آنها را خنثى كرد.

جلیلی افزود: ايشان بعد از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ مى فرمايند ما از جنگ در مقابل عراق يك لحظه هم پشيمان نيستيم و آرمان هاى انقلاب را مجدد با تاكيد بر تفكر بسيجى تشريح مى كنند.

وى اظهار داشت: در سال هاى بعد با ترديد انداختن بين مفاهيم و ارزش هاى انقلاب اشرافى گرى و اشرافيت در حال رواج بود كه مقام معظم رهبرى در سال ۷۱ به خوبى اين جريان را شناسايى و بر عدالت اجتماعى تاكيد و از آن به عنوان شبيخون فرهنگى ياد كردند.

وى با بيان اينكه منظور از شبيخون فرهنگى ايجاد ترديد در ايمان و باور مردم يك ملت است، خاطرنشان كرد: مثال عينى اين اتفاق در بخشى از خيابان ها و سخنرانى ها سال ۸۸ مبنى بر تاثير نداشتن تفكر بسيجى بود.

جليلى با اشاره اينكه ايجاد ترديد در ايمان ملت شامل تحريف، فراموشاندن و كتمان واقعيت است، بيان كرد: فتنه سال ۸۸ نيز از اين جهت اهميت دارد كه اختلاف بر سر ۲۲ خرداد نبود بلكه بر سر ۲۲ بهمن سال ۵۷ بود كه دشمن نتوانست در آن زمان در مقابل ملت ايران بايستد و به همين دليل اوباما در ۲۰ خرداد سال ۸۸ به رهبرى نامه نوشت.

وى با بيان تفاوت هاى مفاهيم ليبرال دموكراسى و مردم سالارى دينى تصريح كرد: براساس الگوى مردم سالارى دينى بود كه مردم با حضور حداكثرى پاى صندوق هاى راى آمدند و رهبرى نيز از آنها حمايت كرد اين در حالى است كه نمونه ليبرال دموكراسى غرب كشور اسرائيل بود.

مقاومت مردم ایران الگوی ملت جهان

وى ادامه داد: در چنين وضعيتى است كه مردم غزه در جنگ ۳۳ روزه با الگو گرفتن از آرمان هاى انقلاب در مقابل رژيم صهيونيستى ايستاد و اين عامل قدرت گيرى ايران در منطقه و ترس كشورهاى غربى شد.

نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى تاكيد كرد: فرق اين دهه با دهه نخست انقلاب در اين نكته بود كه آنجا كشور با يك دشمن خارجى مواجه بود اما در سال ۸۸ با افرادى درون نظام با ايجاد ترديد در واقعيت و چهره نظام به دنبال پيروزى دشمن بودند.

وى با بيان اينكه اتفاق سال ۸۸ نشان داد كه جايگاه و تفاوت دو ديدگاه مردم سالارى دينى و ليبرال دموكراسى در چيست، گفت: در همين راستا حماسه نهم دى ماه را تقابل مردم با انديشه غربى بود كه حتى افرادى كه كانديداشان راى نياورده بودند در آن حضور داشتند.

وى توضيح داد: امروز آنها كه ادعاى دموكراسى دارند بايد موضع خود را با ليبرال دموكراسى آمريكايى كه خود را تنها رهبر جهان مى داند و مى خواهد تا قرن ها به هر وسيله اى اين قدرت را حفظ كند روشن و شفاف سازند.

لشگر کشی رسانه ای

جليلى ابراز كرد: دشمنان ايران با راه اندازى ۱۷۰ شبكه ماهواره اى يك لشگر كشى رسانه اى در جهت تضعيف و ترديد در ارزش ها و نفوذ به كشور در حال تلاش هستند و ما بايد هوشيار باشيم.

وى ابراز كرد: تقابل اصلى مردم سالارى دينى با دموكراسى آمريكايى در اين است كه يكى اختلافات داخلى را به عنوان فتنه دانسته و به دنبال درك صحيح و عميق از واقعيت بوده و ديگرى اين ترديد در اصول را بحران دانسته و به دنبال حل آن به شيوه نظامى هستند.

وى با بيان اينكه برخى در سال ۸۸ خواستار دستگيرى عوامل فتنه بودند، تصريح كرد: مقام معظم رهبرى با هوشيارى و بصيرت صبر مى كند تا خود مردم به شناخت اين فتنه دست پيدا كنند و در حماسه نهم دى ماه خود به اين اتفاقات پاسخ بدهند.