آمریکا هیچ وقت ازدشمنی دست بر نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طالبی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار(خدابنده)افزود: بعد از توافق موسوم به برجام بین ایران و کشورهای ۱+۵ و بسته ‏شدن پرونده پی.ام.دی ذهن عموم مردم ایران و دوستداران نظام اسلامی به این موضوع معطوف شد.

وی ادامه داد: بسیاری از مردم بصیر ایران با توجه به پیشینه و تجربه تاریخی و نیز هویت استكباری آمریكا از اول می دانستند که خاصیت گرگ، دریدن و کار شیطان، شیطنت کردن است و هیچ وقت از خوی شیطنت و استكباری خود دست بر نخواهد داشت.

امام جمعه خدابنده گفت: هنوز مرکب توافق نامه خشک نشده که کنگره آمریکا مصوبه را مبنی بر اعمال قانون محدودیت ویزایی برای مسافران به ایران به تصویب رساند و هنوز تحریمی از تحریم های قبل برداشته نشده اولین تحریم پسابرجام را رئیس جمهور بی‏ منطق آمریكا علیه ملت ایران امضاء كرد. این‏كار به‏ منزله بازگشت غیرمستقیم تحریم ها علیه ایران و نقض برجام است.

حجت الاسلام طالبی افزود: مسئولین نباید به وعده‏ های شفاهی و یا كتبی بی‏ ارزش و غیرحقوقی افراد حیله‏ گری همچون جان كری، در این زمینه خوش ‏باورانه اكتفا کنند آنچه در این راستا انتظار می‏ رفت، ابتكار عمل و برخورد قاطع دولتمردان با سنگ ‏اندازی ‏های شیطان بزرگ آمریكا است.

وی ادامه داد: دومین اقدام ضد ایرانی آمریکا، پس از برجام این بود که نمایندگان کنگره با امضای طرحی از دیوان عالی این کشور خواستند با صدور رأی زمینه را برای برداشت حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران فراهم کندتا به کسانی پرداخت شود که به ادعای مقامات آمریکا از اقدامات تروریستی ایران در لبنان و عربستان صدمه دیدند.

امام جمعه خدابنده افزود: طرح دو لایحه جدید برای تحریم سپاه پاسداران، و الان هم وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد قصد دارد تحریم هایی را علیه ۱۱ شخص و شرکت ایرانی را به بهانه ارتباط با برنامه های موشکی بالستیک ایران اعمال کند .

حجت الاسلام طالبی با اشاره به اینکه روز ۱۶ دی ۱۳۵۹ دانشجویان بسیجی در هویزه تا آخرین نفر و آخرین نفس مقاومت كردند و الگویی برای مقاومت ملت ایران ارائه كردند افزود: شهدای دانشجو كه در راس آن‏ها شهید حسین علم ‏الهدی قرار دارد در آغازین روزهای جنگ توانستند درس مقاومتی که در دانشگاه انقلاب آموخته بودند به ثبت برساندند.

امام جمعه خدابنده گفت: در طول تاریخ یکی از حربه هایی که دشمن همیشه برای انحراف جامعه استفاده کرده است حربه بدحجابی و گسترش فساد در جامعه است.

حجت الاسلام طالبی با بیان اینکه ۱۷ دی یادآور اقدام ننگین رضا خان بر ضد عفاف و حجاب زنان به تقلید از فرهنگ غرب است یادآور شد: در این روز همسر و دختران شاه و وزرای کابینه وقت بدون پوشش در مراسم جشن افتتاح دانش سرای مقدماتی تهران ظاهر شدند و بدین ترتیب اولین قدم جهت ویران کردن پایه حجاب زن ایرانی برداشته شد.

وی ادامه داد: این مناسبت همواره باید بازخوانی شود چون موضوع کشف حجاب یک توطئه استعماری مستمر است که در هر زمانی به شکلی این توطئه توسط استعمارگران اجرا می شود

حجت الاسلام طالبی افزود: امروز هم استعمارگران به دنبال کشف حجاب هستند و هجمه شدید و سنگینی نسبت به حجاب و عفاف و ارزش‌های اسلامی از طریق رسانه ها، فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی دارند و به دنبال ترویج بی‌بند و باری و فساد اخلاقی در جامعه هستند.

امام جمعه خدابنده گفت: در ۱۷ دی سال ۵۶ مجله زن روز وقتی از اشرف پهلوی در مورد آینده زن ایرانی سئوال کرد وی در پاسخ گفت کاری خواهیم کرد تا چند سال آینده در کتابخانه های ایران وقتی کتاب لغتی برداشته شد در بخش حروف «چ» و «ح» دو واژه چادر و حجاب حذف شده باشد.» الان هم دشمن در صدد تحقق همان هدف شوم هستند.

حجت الاسلام طالبی یادآور شد: در اندلس هشتصد سال مسلمانان حکومت داشتند در سال ۹۲ هجری اندلس فتح شد و در سال ۸۹۸ سقوط کرد .

وی ادامه داد: وقتی که حرکت سازمان دهی شده برعلیه حجاب و عفاف صورت می گیرد باید جهت مقابله با این پدیده زشت و شوم همزمان با کار فرهنگی برخوردهای جدی و قاطعانه با جسارت کنندگان و ترویج دهندگان و کسانی که پول می گیرند به صورت مانکن در جامعه ظاهر می شوند و ساختار شکنی می کنند صورت بگیرد.