امیدبه حمایت دولت ازموشک با برد۵هزار/سیلی را بایدبا سیلی جواب داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ضمن قدردانی از وی برای توجه به گسترش و تقویت توان موشکی تاکید کرد: تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که باید سیلی را با سیلی جواب داد، در غیر این صورت دوباره تاریخ ننگین دوره قاجار و پهلوی در کشور ما تکرار خواهد شد. تنها راه حضور مقتدرانه ما در روابط بین‌المللی مسیری است که حضرت امام (ره) در سیاست خارجی بنیان گذاشت و رهبر معظم انقلاب آن را پاسداری و با قوت ادامه دادند.

در ابتدای این نامه خطاب به روحانی آمده است: از توجه جنابعالی به گسترش و تقویت توان موشکی نیروهای مسلح که در سیاست‌های کلی برنامه ششم دیده ‌شده است و در پاسخ به تحریم‌ها و تحرکات جدید امریکا صورت گرفت، از سوی خود و پیش‌کسوتان دفاع مقدس تشکر می‌کنم.

در ادامه تاکید شد: ماهیت مداخله‌جویانه امریکا نشان داده است که در چنین مواردی جز با یک سیلی محکم نمی‌توان از منافع ملی کشور دفاع کرد. ظاهراً هنوز پس از سی‌وچند سال از پیروزی انقلاب اسلامی، دولتمردان ایالات‌متحده نمی‌خواهند استقلال و اقتدار کشور ما را به رسمیت بشناسند و بر اساس همان عادت سلطه‌جویانه‌ی خود در دوران سیاه پهلوی و قاجار به خود حق می‌دهند در امورات داخلی کشور و ملت ما دخالت کنند.

رضایی تصریح کرد: همان‌طور که سیلی بیست هزار سانتریفیوژی، آمریکایی‌ها را پای میز مذاکره کشاند و موجبات به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی کشورمان را فراهم ساخت، امیدوارم که با حمایت جنابعالی به‌زودی برد موشک‌های ایران نیز از مرز پنج هزار کیلومتر عبور کند.

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید پس از رسیدن توان دفاعی ما به برد پنج هزار کیلومتری که قادر خواهد بود اهدافی ازجمله جزیره دیه‌گو گارسیا، پایگاه هوایی امریکا در حمله به طبس، را تهدید کند امریکا از عملکرد خود پشیمان خواهد شد و درخواهد یافت که این‌گونه اقدامات، هیچ سودی در پی ندارد.

در ادامه نامه رضایی آمده است: به نظر می‌رسد امریکا در مقابله با جمهوری اسلامی در یک سرگردانی بسر می‌برد. آن‌ها فکر می‌کردند با اجرای برجام و با تکیه‌بر لیبرال زده‌ها قادر خواهند بود از باز شدن درهای اقتصادی سوءاستفاده و به درون ایران نفوذ کنند. هوشیاری رهبر انقلاب و یاران و فرزندان بصیر ایشان و همراهی دولت جنابعالی و مجلس شورای اسلامی توطئه جدید امریکا را در نطفه خفه کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نامه آورده است: امروز امریکای شکست‌خورده، به ترفندی نو روی آورده که بخشی از آن اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است. پایین نگه‌داشتن قیمت نفت با کمک مزدوران خود در منطقه در طول ماه‌های آینده، یکی دیگر از برنامه‌های آمریکاست.

رضایی در پایان این نامه تاکید کرد: انتظار می‌رود با عنایت ویژه جناب‌عالی، هرچه زودتر، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی گردد تا دیگربار به امریکا ثابت شود که ایران قادر است باوجود تحریم‌های ظالمانه، به اقتصادی توسعه‌یافته دست یابد.