پایان ماجرای تهدید با چاقو در داروخانه ایوانکی؛ عامل هیاهو دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان اظهار کرد: در پی اطلاع از وقوع یک مورد اخلال در نظم، ایجاد هیاهو و همچنین تهدید با چاقو در یک داروخانه شبانه‌روزی در حوزه قضایی ایوانکی، دستورات قضایی لازم برای پیگیری موضوع به رئیس حوزه قضایی ایوانکی صادر شد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده قضایی، مأموران انتظامی با همکاری دستگاه قضایی و با بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته و اظهارات شاکی، موفق شدند متهم را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: متهم در ساعات شب شناسایی، جلب و دستگیر شد و فرآیند تعقیب کیفری وی نیز بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

اکبری با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: متهم در مراحل مختلف دادرسی به ارتکاب بزه اقرار کرده و فرآیند قانونی رسیدگی و تعقیب کیفری وی با جدیت ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در چارچوب قانون با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه و خشونت‌آمیز موجب سلب آسایش مردم و اخلال در نظم عمومی می‌شوند، برخورد قاطع خواهد داشت و در این زمینه هیچ‌گونه مسامحه‌ای پذیرفتنی نیست.