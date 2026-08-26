به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم پرس سینه همدان با ترکیب ۱۷ ورزشکار در رقابتهای قهرمانی باشگاههای کشور حضور یافت و موفق به کسب سه مدال طلا، سه مدال نقره و سه مدال برنز شد.
وی افزود: حسین عقیلی، علیاصغر شکوهنیا و احمد قربانی مدالهای طلای تیم همدان را به دست آوردند.
رئیس انجمن پاورلیفتینگ استان همدان ادامه داد: محمد عقیلی، عباس رنجبران و امیرحسین غیاثوند نیز موفق به کسب مدال نقره شدند و حسن خلداشیان، محمدیاسین اکبری و محمود رضایی مدالهای برنز این رقابتها را برای استان همدان به ارمغان آوردند.
احمدی گفت: علی یوسفی و حسن ذاکرپور به عنوان مربیان تیم و مصطفی ابراهیمی در جایگاه مسئول روابط عمومی انجمن، تیم اعزامی استان همدان را در این دوره از رقابتها همراهی کردند.
وی کسب عنوان سوم تیمی را حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان و کادر فنی دانست و افزود: شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای پاورلیفتینگ استان، با هدف حضور قدرتمندتر در رقابتهای ملی و بینالمللی، با جدیت دنبال میشود.
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