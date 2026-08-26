به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان گیلان با اشاره به ظرفیتها و چالشهای این استان اظهار کرد: گیلان در برخی بخشها موفقیتهای خوبی داشته، اما در برخی حوزهها نیازمند توجه و اقدامات بیشتری است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت آب آشامیدنی در گیلان افزود: موضوع آب آشامیدنی نیازمند توجه ویژه است، چراکه با وجود برخورداری استان از منابع آبی، آب آشامیدنی مناسب در همه مناطق گیلان در دسترس نیست.
وی با بیان اینکه کنترل تورم از موضوعات اصلی دولت است، گفت: یکی دیگر از شاخصهایی که در استان گیلان نیازمند توجه است، سرانه تختهای بیمارستانی است.
قائمپناه ادامه داد: گیلان با سرانه ۱۶.۳ تخت بیمارستانی، رتبه بیستوچهارم کشور را دارد، در حالی که استان از نظر تعداد پزشک در رتبه دوم کشور قرار گرفته است؛ بنابراین باید میان تعداد پزشکان و ظرفیت تختهای بیمارستانی تناسب ایجاد شود و زیرساختهای درمانی توسعه یابد.
گیلان به توسعه زیرساختهای درمانی و گردشگری نیاز دارد
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به گردشگرپذیر بودن گیلان اظهار کرد: این استان مقصد گردشگران بسیاری است و زیرساختهای گردشگری و درمانی باید متناسب با ظرفیت استان و حضور گردشگران توسعه پیدا کند.
وی افزود: گیلان به فضاهای درمانی و بیمارستانی بیشتری نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیاز مردم و گردشگران باشد.
قائمپناه با اشاره به وضعیت آموزشی استان گفت: در حوزه آموزش اقدامات خوبی در گیلان انجام شده است، اما با توجه به سوابق و ظرفیتهای استان در حوزه دانشجویی، همچنان نیاز است در این بخش اقدامات بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه جمعیت فعال روستایی گیلان رتبه هشتم کشور را دارد، افزود: باید از این ظرفیت برای توسعه روستاها، رونق اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی استفاده کرد.
ضرورت توسعه دولت الکترونیک در حوزه سلامت
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت دولت الکترونیک در حوزه سلامت اظهار کرد: دولت الکترونیک، نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی عدالت آموزشی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: انتظار میرود در حوزه آموزش تلاش بیشتری صورت گیرد تا امکانات آموزشی به شکل عادلانهتری در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
قائمپناه با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی گیلان افزود: این استان در حوزه کشاورزی ظرفیتهای متنوعی دارد و باید از این ظرفیتها برای توسعه استان و افزایش تولید استفاده کرد.
انرژی خورشیدی راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی
وی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی گفت: برای کاهش ناترازی باید به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کنیم و انرژی خورشیدی میتواند یکی از راهکارهای مهم در این زمینه باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گیلان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و افزود: توسعه این بخش میتواند در تأمین انرژی و کاهش فشار ناشی از ناترازیها مؤثر باشد.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست خارجی دولت وفاق ملی اظهار کرد: دولت وفاق ملی و دولت مسعود پزشکیان در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور با چالشهای جدیدی مواجه بود.
وی با اشاره به سابقه تحریمها و فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران سالها با دشمنی آمریکا، تحریم و جنگ تبلیغاتی مواجه بوده و در کنار آن موضوع گفتوگو نیز مطرح شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت انسجام ملی گفت: هیچ ایرانی، با وجود اختلافها و انتقادها، از وطن خود جدا نیست و همه ایرانیان وطندوست هستند.
وی افزود: مردم و نیروهای مسلح با برنامهریزی و هدف مشخص در برابر دشمن ایستادگی کردند و انسجام ملی یکی از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر تهدیدها بوده است.
نباید جلوتر از رهبری حرکت کنیم
قائمپناه با اشاره به تحولات و تهدیدهای اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای رهبری، دولت و ساختار امنیت ملی است و نباید جلوتر از رهبری حرکت کنیم.
وی تأکید کرد: باید پشت سر رهبری بایستیم و در تصمیمگیریها و اقدامات، از چارچوبهای تعیینشده پیروی کنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به توان دفاعی کشور اظهار کرد: تولید تجهیزات دفاعی و سلاحهای بازدارنده، از جمله موشک، حاصل سالها برنامهریزی و تقویت توان دفاعی کشور است.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع تفاهمنامه میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه شامل ۱۴ بند بوده و مواردی از جمله پایان جنگ، عدم آغاز عملیات نظامی علیه یکدیگر، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها در آن مورد توجه قرار گرفته است.
قائمپناه افزود: بر اساس این تفاهمنامه، موضوع رفع محاصره و ممانعتهای دریایی، خروج نیروها از منطقه و گفتوگو درباره سازوکار اداره آینده و ارائه خدمات زیربنایی در تنگه هرمز نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین از پیشبینی برنامهای برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران در این تفاهمنامه خبر داد و گفت: انتقام ما از ترامپ، آزادگی و سربلندی ایران است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و تبعیت از رهبری خاطرنشان کرد: کشور دارای رهبر، دولت و ساختار امنیت ملی است و باید در مسیر تعیینشده حرکت کنیم و جلوتر از رهبری حرکت نکنیم.
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