فعالیت بنادر کشور در جریان جنگ متوقف نشدند

محمد شکیبینسب در حاشیه افتتاح پروژههای راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژههای افتتاحشده در هفته دولت در استان مازندران اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در مجموع ۱۵۸ پروژه را در بخشهای مختلف از جمله توسعه زیرساختها، مسکن، هواشناسی، بنادر و رفع نقاط حادثهخیز به ارزش حدود ۲۳ همت به مردم استان مازندران تقدیم کرده است.
وی افزود: اجرای این طرحها میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان، افزایش ظرفیتهای جدید لجستیکی و ارتقای زیرساختهای حملونقلی مازندران داشته باشد.
توسعه زیرساختهای بندری مازندران
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به جایگاه حملونقل دریایی در تجارت کشور بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق حملونقل دریایی انجام میشود و از همین رو توسعه زیرساختهای بندری و دریایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
شکیبینسب ادامه داد: در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی برای توسعه زیرساختهای بندری و حملونقل دریایی در استان مازندران انجام شده و طرحهای جدید نیز با هدف افزایش ظرفیت بنادر و تقویت نقش آنها در مبادلات تجاری در دستور کار قرار دارد.
اجرای پروژههای مسکن با ارزش ۱۸ همت
وی همچنین به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در بخش مسکن شهری و روستایی نیز پروژههای قابل توجهی در استان مازندران اجرا شده که ارزش مجموع آنها به حدود ۱۸ همت میرسد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: این پروژهها با هدف ارتقای سطح رفاه، تأمین مسکن و ایجاد آرامش و آسایش بیشتر برای مردم استان به اجرا درآمده است.
شکیبینسب همچنین اجرای پروژههای مرتبط با ایمنی تردد و رفع نقاط حادثهخیز را از دیگر اقدامات مهم وزارت راه و شهرسازی در مازندران عنوان کرد.
وی افزود: اجرای این طرحها میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان، افزایش ظرفیتهای جدید لجستیکی و ارتقای زیرساختهای حملونقلی مازندران داشته باشد.
توسعه زیرساختهای بندری مازندران
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به جایگاه حملونقل دریایی در تجارت کشور بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق حملونقل دریایی انجام میشود و از همین رو توسعه زیرساختهای بندری و دریایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
شکیبینسب ادامه داد: در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی برای توسعه زیرساختهای بندری و حملونقل دریایی در استان مازندران انجام شده و طرحهای جدید نیز با هدف افزایش ظرفیت بنادر و تقویت نقش آنها در مبادلات تجاری در دستور کار قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان خسارت واردشده به بنادر کشور در جریان جنگ و روند بازسازی آنها گفت: با وجود حملات متعدد به بنادر و مناطق پیرامونی آنها، هیچیک از بنادر کشور در طول جنگ متوقف نشدند و عملیات تخلیه و بارگیری در آنها استمرار داشت.
وی افزود: برای شرایط مختلف، سناریوهای جایگزین پیشبینی شده بود و همین موضوع موجب شد روند فعالیت بنادر ادامه پیدا کند و در تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور اختلال جدی ایجاد نشود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: با مدیریت وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی میان بخشهای مختلف حملونقل جادهای، ریلی و دریایی، تأمین کالاهای اساسی کشور در شرایط جنگی با مشکل خاصی مواجه نشد.
بازسازی خسارتهای واردشده به بنادر
شکیبینسب با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ اظهار کرد: بازسازی و تعمیرات در بخشهای مختلف بنادر در حال انجام است و اقدامات لازم برای ترمیم زیرساختهای آسیبدیده در دستور کار قرار دارد.
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