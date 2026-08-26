به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی عصر چهارشنبه در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه بوعلیسینا ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای خدمت با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر تعالی آموزش عالی افزود: تحقق عدالت در فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت محتوای آموزشی، از دغدغههای اصلی دولت است و دانشجویان در همه نقاط کشور باید از امکانات، تجهیزات و فرصتهای آموزشی عادلانه برخوردار باشند.
وی یکی از درسهای مهم رخدادهای اخیر و جنگهای ترکیبی را ضرورت برخورداری از علم و فناوری روز دانست و اظهار کرد: حملات سایبری نشان داد که نبود تسلط و آمادگی در حوزه فناوری میتواند حتی زندگی روزمره مردم و فعالیت مجموعههای نظامی را با چالش مواجه کند.
استاندار همدان با بیان اینکه دانشگاهها از نسل علممحور و پژوهشمحور عبور کردهاند، ادامه داد: دانشگاههای امروز باید به سمت نسل چهارم یعنی دانشگاه جامعهمحور و نسل پنجم یعنی دانشگاه انسانمحور و تمدنساز حرکت کنند.
وی دانشگاه بوعلیسینا را یکی از برندهای علمی شاخص همدان عنوان کرد و خواستار تقویت و جهش در ارتباط این دانشگاه با مجموعه مدیریت اجرایی استان شد.
ملانوری شمسی با اشاره به تدوین نقشه جامع تحول استان بر مبنای نظام مسائل، گفت: نشستهای مشترک دانشگاه و دستگاههای اجرایی باید به طراحی و اجرای طرحهای ضربتی، عملیاتی و مسئلهمحور منجر شود تا دانشجویان سهم خود را در اداره و پیشرفت کشور احساس کنند.
وی افزود: تقویت احساس مشارکت و اثرگذاری در میان دانشجویان میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله مهاجرت و برخی ناهنجاریهای رفتاری موثر باشد.
استاندار همدان در پایان با اشاره به ظرفیتهای علمی دانشگاه بوعلیسینا بیان کرد: امیدواریم با همکاری دانشگاه دانشگاه بوعلی گامهای موثری در حوزه اقتصاد دانشبنیان، جوانی جمعیت و مدیریت بحران در استان همدان برداشته شود.
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