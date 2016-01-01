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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۶

فرماندار بناب خبر داد:

اجرای طرح آبیاری قطره ای در ۱۰۸۲ هکتار از اراضی کشاورزی بناب

اجرای طرح آبیاری قطره ای در ۱۰۸۲ هکتار از اراضی کشاورزی بناب

بناب – فرماندار شهرستان بناب از اجرای طرح آبیاری قطره ای در یک هزار و ۸۲ هکتار از اراضی کشاورزی بناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی ظهر جمعه در نشست کارگروه سند توسعه و تدبیر بناب از تحقق تعهدات این شهرستان در اجرای روش های نوین آبیاری دو سال پیش تر از اتمام برنامه خبرداد و افزود: باید نگاه ویژه ای به توسعه طرح های صرفه جویی در مصرف آب و در بخش کشاورزی داشت چراکه بناب در حوزه دریاچه ارومیه قرار دارد.

وی سپس با بیان اینکه باید اعتبارات لازم در خصوص مناطق گردشگری تخصیص یابد، ادامه داد: اجرای طرح های گردشگری شهرستان بناب توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسیار کند است که باید اجرای این طرح ها با سرعت بیشتری پیگیری شود.

فرج اللهی با بیان اینکه بناب ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در زمینه گردشگری دارد، ابراز داشت: باید نظارت کافی بر اجرای طرح های گردشگری داشته باشیم.

فرماندار بناب به هتل بزرگ بناب نیز اشاره کرد و گفت: هتل در حال اجرای بناب ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای اجرای این هتل ۳۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی هزینه شده است و این در حالی است که از ۳۰۰ میلیارد ریال وام درخواستی با ۱۰۰ میلیارد ریال موافقت و تنها ۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

 وی با اشاره به صادرات ۱۷ هزار و ۶۵۱ تنی انواع محصولات صنعتی و تولیدات داخلی به ارزش بیش از ۳۵ میلیون دلار از گمرک بناب گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش از ۲۰ هزار تن خشکبار فرآوری شده در کارخانجات این شهرستان نیز به دیگر کشورها صادر شود.

کد مطلب 3014285

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