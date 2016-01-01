تحریم های جدید نتیجه دیپلماسی لبخنداست/برجام سودی برای ملت نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه حجت الاسلام سید حمید روحانی رئیس بنیاد پژوهش و دانشنامه انقلاب در مراسم گرامیداشت دهه بصیرت و میثاق با ولایت که در مصلی امام علی(ع) شهر جدید اندیشه و با حضور خیل عظیم مردم و مسئولان محلی و منطقه ای شهرستان شهریار برگزار شد، با اشاره به مبارزات تاریخی علمای اسلام در طول قرن های متمادی اظهار داشت:با سیر و مطالعه ای در تاریخ، به روشنی در می یابیم که علمای اسلام و تشیع همواره در مقابل دسیسه ها و نیرنگ های دشمنان این مکتب ایستادگی و مقاومت کردند.

وی افزود:روند مبارزات و روشنگری های علما در دوران صفویه، زمانی عیان شد که سلاطین این سلسله قصد داشتند مکتب تشیع را به مکتب تصوف تغییر دهند.

روحانی گفت:در دوران قاجار نیز جنبه قهری مبارزات علما بروز پیدا کرد که تحریم تنباکو و مقابله با قرار داد رویترز توسط میرزای شیرازی، از نمونه های آن به شمار می رود که در نهایت باعث شکسته شدن این عهد نامه ننگین و شوم شد.

رئیس بنیاد پژوهش و دانشنامه انقلاب عنوان کرد:در دوران رضاخانی نیز مبارزات علما تشیع استمرار پیدا کرد و در این مقطع بود که استعمارگران و جهان خواران عالم در آن دوران به این واقعیت پی بردند که وجود و حضور علما، مانعی جدی بر سر راه تحقق سیاست های شوم آن ها محسوب می شود.

روحانی عنوان کرد:برای دفع مقاومت های علما، مستکبران در صدد استحاله فرهنگ اسلامی برآمدند و کوشیدند تا با غرب گرایی و دین زدایی، مردم را از روحانیت جدا سازند و در همین دوران بود که عده ای خود باخته تجددگرایی و غربی شدن از موی سر تا نوک انگشتان پا را خواستار شدند.

اتهام زنی به امام راحل(ره) برای انحراف و شکست نهضت انقلاب

رئیس بنیاد پژوهش و دانشنامه انقلاب در تشریح مختصات مبارزات انقلابی امام راحل(ره) عنوان کرد:همانطور که در دوران ملی شدن صنعت نفت، به آیت الله کاشانی، اتهام ارتباط با انگلیسی ها را می زدند، در مبارزات سال ۴۲ امام خمینی(ره) نیز دشمنان امام و کشور، ایشان را به دست داشتن با بیگانگان و دریافت پول از اجنبی ها، متهم کردند که با درایت و تدبیر امام، این توطئه خنثی شد و هیچکس این ادعای کذب و دروغین را باور نکرد.

وی افزود:حربه سرکوب، یکی دیگر از تاکتیک های دشمنان انقلاب بود و تلاش کردند تا با ایجاد رعب و وحشت و کشتار وحشیانه مردم، آن ها را از مبارزه و پیگیری مطالبات به حق و انسانی منصرف کنند که با رهبری امام راحل(ره)، این تاکتیک و روش آن ها نیز به شکست انجامید.

حضور مردم معادلات دشمن را به هم ریخت

حمید روحانی با اشاره به نقش سازنده حضور مردم در فراز و نشیب های انقلاب و کشور گفت:همانطور که در بهمن ماه سال۵۷، حضور مردم باعث پیروزی انقلاب شد، در ایام فتنه نیز حماسه حضور امت اسلامی در نهم دی ماه، معادلات دشمن و فتنه گران را به هم ریخت.

وی افزود:به برکت حضور پرشور مردم در صحنه های انقلاب است که آمریکا جرات تعرض به این مملکت را پیدا نکرده و تا زمانی که این عهد و پیمان میان مردم و رهبری مستحکم است، کشور با عزت در مقابل دشمنان جهان خوار عالم ایستادگی خواهد کرد.

حمید روحانی گفت:آمریکا بعد از ورود به افغانستان در اندیشه حمله به ایران بود اما خروش و جوشش مردم به آن ها فهماند که شروع جنگ با آن ها است اما پایان آن در کنترل و اختیارشان نخواهد بود.

ساده لوحی، قدرت طلبی و ترس سه مولفه در پروژه نفوذ

رئیس بنیاد پژوهش و دانشنامه انقلاب عنوان کرد:دشمن پروژه نفوذ را طراحی کرده و برای تحقق این امر شوم با تکیه بر سه مولفه ساده لوحی، قدرت طلبی برخی از عناصر داخلی و ایجاد ترس و رعب در صدد پیاده سازی اهداف ننگین خود است.

وی افزود:دشمنان کشور و انقلاب، مطالعات عمیقی را بر روی برخی افراد انجام داده اند و آن ها سعی می کنند با بهره گیری از جاه طلبی عده ای از چهره های انقلابی سابق، آن ها را در مقابل نظام قرار دهند.

روحانی گفت:ترس از دیگر تاکتیک هایی است که دشمن با استفاده از آن سعی می کند، روحیه مقاومت را از بین ببرد و این حربه، برخی از مدعیان را آنچنان می ترساند که در پشت تریبون با صدایی گرفته عنوان می کنند که ما پیام شما را دریافت کردیم.

وی افزود:سازش کاران در طول دو سال اخیر جز تحقیر و سرشکستگی چه دستاوردی برای مردم آوردند و در واقع رکود، تورم و تحریم های جدید نتیجه دیپلماسی لبخند بوده است.

برجام برای ملت ایران بی فایده بود

رئیس بنیاد پژوهش و دانشنامه انقلاب اسلامی گفت:سازشکاران ساده لوح بدانند که روابط آمریکا با ما وقتی خوب خواهد شد که ملت را به خاک سیاه بنشانند، اما آن ها این آرزو را به گور خواهند برد.

وی افزود:برجام سازش کاران برای ملت ایران نفعی نداشت آما آمریکا از آن بهره گیری های زیادی کرد و با تکیه بر آن عنوان کرد که کشور انقلابی را به زانو در آورده اند.

حمید روحانی گفت:سازشکاران در تلاشند وارد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شوند و اوباما نیز به کنگره دستور داده تا بعد از انتخابات، تحریمی علیه ایران وضع نکنند.

وی یادآور شد:در واقع آن ها اینگونه طراحی کرده اند تا بعد از ورود سازش کاران به مجلس و احتمالا پیروزی آن ها در انتخابات ریاست جمهوری به اهداف خود برسند.