گرامیداشت زنده یاد محمدرضا لطفی در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت شصت و نهمین زادروز محمدرضا لطفی نوازنده ۱۷ دی ماه توسط بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و با همکاری مکتب خانه میرزا عبدالله برگزار می شود و در آن مجید کیانی، علی اکبر شکارچی و ارشد طهماسبی به عنوان سخنران حضور خواهند یافت.

هوشمند عبادی، ارشد طهماسبی و علی اکبر شکارچی در این مراسم قطعاتی را به صورت جداگانه برای علاقمندان به موسیقی ایرانی و به یاد محمدرضا لطفی می نوازند.

زنده یاد محمد رضا لطفی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار و همچنین پژوهشگر و مدرس موسیقی اصیل ایرانی ۱۷ دی ماه سال ۱۳۲۵در گرگان چشم به جهان گشود و ۱۲ اردیبهشت ۹۳ درگذشت.

از آثار وی در مقام آهنگساز، نوازنده و خواننده می توان به آلبوم های «عشق داند»، «سپیده»، «بیداد»، «بال در بال»، «قافله سالار خموشانه» و... اشاره کرد.

آیین گرامیداشت این هنرمند در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود و حضور کلیه علاقه‌مندان در این برنامه آزاد است.