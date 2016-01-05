علی فروتن یکی از اعضای گروه «فیتیله ها» درباره چگونگی ادامه فعالیت هایشان به خبرنگار مهر گفت: تلاش می کنیم با یک ساختار جدید و ایده های تازه تر وارد فضای مجازی و موبایل ها بشویم. احساس می کنم بچه های امروز وقت زیادی را در فضای مجازی صرف می کنند و شرایط به گونه ای شده است که هرجا بروند می توانند از اینترنت و دستگاه های همراه بیشتر از تلویزیون استفاده کنند به همین خاطر در تلاشیم حرکتی بزرگ و گسترده برای بچه ها در فضای مجازی انجام دهیم.

فروتن همچنین درباره فعالیت های تلویزیونی این گروه اظهار کرد: اگر با مشکلات بتوانیم دست و پنجه نرم کنیم و مسئولان لطف بیشتری به ما داشته باشند قصد داریم عید نوروز با کمک شان در یکی از شبکه های تلویزیونی برنامه داشته باشیم. ما ۲۴ سال عمرمان را نگذاشتیم که به خاطر ۸ دقیقه نمایش خداحافظی کنیم.

وی افزود: ما به عشق بچه ها زنده ایم و تا موقعی که آنها هستند ما هم حضور داریم. علاوه بر این یکی دو کار سینمایی داریم که در حال حاضر روی متن هایش کار می کنیم و مذاکراتی هم با تهیه کننده و اسپانسر انجام داده ایم.

این بازیگر گفت: نگاه هایی که امروز به سینمای کودک می شود بهتر شده و تهیه کنندگان بانفوذی که دغدغه کار کودک دارند در عرصه سینما بیشتر شده اند و مطمئنم حتما اتفاقات قشنگی در ژانر سینمای کودک رخ خواهد داد. به هر حال در سال های آتی قصد داریم از طریق سینما به دنیای کودکان ورود کنیم و همه این ها به عشق بچه ها اتفاق می افتد.

فروتن در پایان با اشاره به واکنشی که بعد از قطع برنامه «فیتیله ها» از مخاطبان دیده اند، گفت: خدا را شاکرم که بعد از این جریان لطف مردم را بار دیگر دیدم و زحمت ۲۴ ساله مان ثمربخش بود. معتقدم خداوند لطفش همیشه در بخشیدن نیست گاهی در گرفتن یک نعمت است. برای ما زمانه چنین تجربه ای را رقم زد تا به ما نشان دهد مردم چقدر «فیتیله ها» را دوست دارند. این اتفاق تلنگری بود تا اگر هم دچار غروری شده باشیم کنارش بگذاریم.