https://mehrnews.com/xxFGY ۱۴ دی ۱۳۹۴، ۲۳:۲۰ کد مطلب 3017271 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۴ دی ۱۳۹۴، ۲۳:۲۰ مصر: قصدی برای قطع رابطه با ایران نداریم سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد کشورش مخالف هر گونه دخالت خارجی در امنیت کشورهای خلیج فارس است، اما خبرهایی که از قطع روابط کامل بین مصر و ایران مطرح شده، صحت ندارد. . کد مطلب 3017271 کپی شد مطالب مرتبط امکان ورود همزمان آمریکا و اروپا به مسئله ایران-عربستان قطار تفرقه سعودیها در ایستگاه حساس/اعراب تصمیم میگیرند برچسبها مصر عربستان سعودی
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