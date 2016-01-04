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۱۴ دی ۱۳۹۴، ۲۳:۲۰

مصر: قصدی برای قطع رابطه با ایران نداریم

سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد کشورش مخالف هر گونه دخالت خارجی در امنیت کشورهای خلیج فارس است، اما خبرهایی که از قطع روابط کامل بین مصر و ایران مطرح شده، صحت ندارد.

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کد مطلب 3017271

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