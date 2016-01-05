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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

با صدور پیامی؛

رهبر معظم انقلاب درگذشت برادر سردار صفوی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت برادر سردار صفوی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب اسلامی، با صدور پیامی درگذشت مرحوم «سیدمرتضی صفوی» برادر سردار رحیم صفوی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سردار سرلشگر رحیم صفوی، در پی فقدان مرحوم سرهنگ جانباز حاج سید مرتضی صفوی برادر سرلشگر صفوی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، طی پیامی درگذشت آن مرحوم را به سرلشگر صفوی و سایر بازماندگان تسلیت گفتند.

متن پیام به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر سید یحیی صفوی  دام توفیقه

درگذشت اخوی مکرم را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت می‌گویم و برای ایشان رحمت و رضوان الهی را به پاس افتخار جانبازی‌اش در راه خدا، مسالت می‌نمایم.

سید علی خامنه ای

۱۵ / دیماه /۱۳۹۴ »

کد مطلب 3017646

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