به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از ۱۰۳ روز از فاجعه خونبار منا، پیکر حجت‌الاسلام و المسلمين حاج شیخ محمدصادق اخوان که در این حادثه مفقود شده بود، شناسایی شد.

فرزند و همسر حجت‌الاسلام و المسلمین اخوان، دو هفته پیش برای پیگیری سرنوشت وی راهی مکه مکرمه شده بودند، اما بامداد امروز و به دلیل قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با ایران، به ناچار خاک این کشور را ترک کردند.

این شناسایی بر اساس آزمایش DNA انجام گرفت و ساعتی پس از ترک عربستان، به اطلاع خانواده مرحوم اخوان رسید.

به درخواست خانواده وی، پیکر این جانباخته پس از انجام مراحل قانونی به کشور منتقل می شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین اخوان از مسئولان قوه قضاییه و معاون مرکز شوراهای حل اختلاف کشور بود که در حج امسال به عنوان روحانی کاروان شرکت کرد.

به گزارش مهر، شب گذشته نیز حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان نیز در گفتگو با مهر، از پیدا شدن پیکر سردار علی اصغر فولادگر (پسرعموی خود) که در فاجعه منا مفقوده شده بود خبر داد و گفت: باید منتظر تحویل پیکر ایشان بمانیم.

سه روز پیش سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت در نشست خبری با رسانه ها، اعلام کرده بود که هنوز سرنوشت سه نفر از مفقودان فاجعه منا معلوم نشده است.