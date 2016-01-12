به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مددی پیش از فیلم «گیتا» ساخت فیلم‌های کوتاه داستانی چون «روى آسفالت داغ»، «حريم، صورتک» را در کارنامه کاری خود داشته و فیلم بلند ویدیویی «فراموشی» را نیز کارگردانی کرده است و در نخستین تجربه ساخت فیلم بلند سینمایی سراغ داستان زندگی گیتا رفته است.

گیتا شخصیتی است که داستان فیلم حول او می چرخد و مریلا زارعی بازیگر این شخصیت، نقش مادری را بازی می کند که رابطه پیچیده ای با فرزند خود دارد که با پیش رفتن داستان پیچیدگی رابطه برای تماشاگر عیان تر می شود.

داستان فیلم «گیتا» درباره زندگی زوجی است که دلمشغولی های زندگی ساده خود را دارند و گیتا بعد از گذشت دو سه سال از رفتن پسرش به خارج از كشور هنوز دلتنگ است و دورى او را بر نمی تابد.

علاوه بر مریلا زارعی، بازیگرانی چون حمیدرضا آذرنگ، سارا بهرامی، بهناز جعفری، یلدا قشقایی، نادر فلاح، رامین افشاری، کتایون سالکی و محمدحسین محمدیان در فیلم سینمایی «گیتا» بازی می کنند.

میترا تيموريان و مسعود مددى نویسنده، همايون پايور مدير فيلمبردارى، حسن روح پرورى طراح صحنه، بهمن اردلان صدابردار، بابک اردلان طراح و تركيب صدا، سودابه خسروى طراح گريم، سعيد شهرام آهنگساز، رضا بهارانگيز تدوين، جليل شعبانى مدیر تولید و مجید شیخ انصاری تهیه کننده از دیگر عوامل فیلم سینمایی «گیتا» هستند.

همچنین موسسه تصویر شهر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان سرمایه گذار در تولید این پروژه سینمایی حضور داشته اند.

مسعود مددی تحصیلات خود در حوزه سینما را با کارگردانی آغاز کرده و در مقطع کارشناسی ارشد نیز در رشته ادبیات دراماتیک در دانشگاه هنر درس خوانده است و در دانشگاه هنر و سوره تدریس می کند و عضو دپارتمان کارگردانی معاونت آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران است.