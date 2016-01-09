مسعود مددی که با ساخت فیلم «گیتا» نخستین تجربه کارگردانی خود را کسب کرده و در بخش «نگاه نو» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره داستان این اثر سینمایی به خبرنگار مهر گفت: ایده اولیه این فیلم بر رابطه ویژه بین مادر و فرزند در شرایط خاص و پیچیده تاکید دارد و هر اندازه داستان پیش می رود پیچیدگی این رابطه برای تماشاگر عیان‌تر می شود.

وی ادامه داد: «گیتا» یک فیلم اجتماعی با موضوع خاص است که دیدن این اثر سینمایی شناخت تازه ای از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم به مخاطب ارائه می کند.

کارگردان فیلم «گیتا» در ادامه صحبت های خود با اشاره به پذیرفته شدن این فیلم سینمایی در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: رقابت نزدیکی بین کارگردان های فیلم اولی در این دوره از جشنواره فیلم فجر وجود دارد و طبق شنیده ها آثار خوبی به بخش «نگاه نو» ارائه شده است.

مددی متذکر شد: وقتی نام «گیتا» را در لیست نهایی آثار در بخش «نگاه نو» دیدم بسیار خوشحال شدم و اساسا حضور در جشنواره فیلم فجر برای هر کارگردانی هیجان آور است و حتی فیلمسازان کهنه‌کار سینمای ایران هم از این حضور شگفت‌زده می شوند.

کارگردان فیلم «گیتا» در پایان با اشاره به انجام آخرین مراحل صداگذاری این فیلم سینمایی گفت: صداگذاری این فیلم سینمایی نهایی شده و شهرام اسدی ساخت موسیقی را انجام می‌دهد.

مریلا زارعی، حمیدرضا آذرنگ، سارا بهرامی، بهناز جعفری، یلدا قشقایی، نادر فلاح، رامین افشاری، کتایون سالکی و محمدحسین محمدیان از بازیگران فیلم سینمایی «گیتا» هستند.