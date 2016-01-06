به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میرزا باقریان مدیر اجرایی آلبوم «با قرص ها می‌رقصد» و مدیرعامل موسسه فرهنگی «آوای سوته‌دلان» در ابتدای این نشست رسانه ای که سه شنبه ۱۵ دی‌ماه برگزار شد، توضیح داد: استارت آغاز تلاش‌ها برای اخذ مجوز فعالیت رسمی کاوه آفاق از ۴ سال قبل آغاز شد و به مرور برخی تلاش‌ها صورت گرفت و سال گذشته مجوز آلبوم نهایی شد و فقط تائیدیه حراستی کاوه آفاق بود که باید صادر می‌شد تا او بتواند آلبومش را روانه بازار موسیقی کشور کند. این اتفاق در یک ماه گذشته بالاخره صورت پذیرفت تا امروز ما همه دور هم باشیم تا پس از سال‌ها شاهد رونمایی از نخستین آلبوم رسمی این خواننده که سابقه زیادی در حوزه موسیقی کشور دارد، باشیم.

باقریان افزود: برای انتشار این آلبوم واقعا همکاری های زیادی از سوی مسئولان فرهنگی کشور انجام شد. سیستم فرهنگی کشور این روزها با نگاه حمایتی با هنرمندان تعامل دارد و این باعث شده هنرمندان زیادی فعالیت در چارچوب فرهنگی و مجاز کشور را دراولویت کاری شان پیش ببرند.

سنگ‌اندازها را کنار زدیم

محمدحسین تفرشی تهیه کننده و کنسرت گذار تهران کاوه آفاق نیز در ابتدای صحبت های خود گفت: رابطه و آشنایی من با کاوه آفاق به حدود ۳ سال پیش برمی‌گردد. چند باری با هم درباره کار حرف زده بودیم ولی برخی اتفاقات باعث شد در آن مقطع همکاری ما شکل نگیرد ولی شهریور امسال بود که برخی افراد و عوامل که بین ما بودند و به نوعی در همکاری ما سنگ اندازی می‌کردند را کنار زدیم و همکاری ما شروع شد.

وی ادامه داد: در جایگاه تهیه کننده این آلبوم باید درباره این اثر متذکر شوم که به نظر من این آلبوم، آلبومی‌ است که توسط یک هنرمند مولف تهیه و تولید شده است که از کیفیت و استانداردی بالا برخوردار است البته رزومه و پیشینه کاوه آفاق کاملا نشان می دهد که او بسیار هنرمند گزیده کار و باهوشی است.

تفرشی درباره برنامه اجراهای زنده آفاق در تهران توضیح داد: من از صمیم قلب آرزو دارم فرصتی که به کاوه آفاق داده شده، برای بقیه هنرمندان هم مهیا شود تا بتوانند در همین سرزمین فعالیت رسمی داشته باشند. درباره روند و پروسه کنسرت ها هم باید بگویم که به هر حال این روزها و در این ایام، فشردگی و محدودیت زیادی را در بخش کنسرت شاهد هستیم. ایام جشنواره، نبود سالن بخشی از این محدودیت ها را باعث شده اند کمی با صبر به ماجرای کنسرت فکر کنیم.

این تهیه کننده بیان کرد: در مورد دشمن تراشی‌هایی هم که مطرح شده باید بگویم که این مجموعه در چارچوب قانون فعالیت می کند و تمام روند فعالیت ها از ابتدا تا کنون بر مبنای قوانین کشور بوده و هست. به همین جهت با قدرت پیش می رویم و قعطا تمام برنامه ریزی ها در بهترین حالت ممکن به مرحله عمل خواهند رسید. ضمن اینکه کسی با تخریب دیگری به جایی نمی رسد و تجربه نشان داده که این روند به مرور می تواند درباره خود او اتفاق بیفتد. متاسفانه نبود صنف واحد در موسیقی باعث شده این مباحث همیشه باشد و این ضعف بزرگ صنفی، اتفاقی‌ست ناخوشایند که امیدوارم زودتر به نتیجه برسد.

با قرص‌ها می‌رقصد...

کاوه آفاق هم در این نشست رسانه ای پیرامون نامی که برای این آلبوم انتخاب کرده توضیح داد: پیش از هر چیزی درباره اسم آلبومم باید توضیحاتی را بدهم تا همه شائبه ها از همین ابتدا از بین برود. این آلبوم ۱۲ قطعه دارد که ۱۱ قطعه آن جدید است و عمدتا دغدغه‌های زندگی شخصی من در آن جاری است. عمده ترانه‌ها از آثار خودم است و باز هم تاکید می‌کنم که قصه ترانه‌های این آلبوم، روایتگر دغدغه های زندگی شخصی من است. قطعه «فلوکستین» که نام ابتدایی‌اش «با قرص ها می‌رقصد...» بود، در مورد زندگی پدربزرگم است و تلاشی که برای فراموشی دردها و رنج‌ها داشت. من در «با قرص‌ها می رقصد...» سعی کرده‌ام زندگی آدم هایی را روایت کنم که به جای غم و اندوه زمانه، سعی دارند در اوج حسرت، به تداوم شادی و سرمستی در زندگی فکر کنند و به رقص واداشتن دردها و غصه‌ها. «فلوکستین» روایت‌گر انسان‌های غمگین دنیای ماشینی امروز است که در تلاشی مصرانه، در پی شادی و روح و جان دادن به زندگی هستند.

آفاق درباره دیگر بحث‌های محتوایی آلبومش نیز گفت: شاید بتوانیم لیبل یا برچسب «فلسفی– شخصی» را برای موضوعیت این آلبوم انتخاب کرد. دغدغه ها و روزمرگی هایی که از زوایه ای جدید در تلاش است تلنگری به آدم‌های این نسل بزند و به آن‌ها یادآوری کند که زندگی در گذر است.

شائبه های حضور در جشنواره مقاومت برای دریافت مجوز

آفاق در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور ۲ سال پیش خود در جشنواره مقاومت و برخی صحبت ها درباره حضورش در این فستیوال ملی نیز خاطر نشان کرد: از من برای حضوردر این جشنواره دعوت به عمل آمد و از آنجایی که احساس کردم این جشنواره، به نوعی جشنواره ملی است، تصمیم گرفتم در آن حضور پیدا کنم. همیشه ارجح مقولات ذهنی من کشورم بوده و هست و این موضوع در تمام سالهای فعالیت‌های کاری‌ام به وضوح مشخص بوده و هست. من آدم آرمانگرایی هستم و نسبت به کشور و وطنم یک جور دیگر فکر می‌کنم.

حضور آفاق در جشنواره مقاومت و شائبه قول و قرارهایی از سوی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد مبنی بر صدور مجوز فعالیت رسمی برای آفاق درصورت حضور در جشنواره مقاومت، مبحث بعدی این نشست خبری بود که این خواننده با رد این اظهارات گفت: این ذهنیت متاسفانه در بین جامعه ایرانی بوده و هست. من اصلا با آقای پاشایی (سرپرست اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) حتی یک ثانیه هم دیدار نداشتم و اصل موضوع از سوی انجمن موسیقی پیش رفت. همین که لفظ جشنواره ملی درباره این جشنواره عنوان شد، بدون هیچ تردیدی پذیرفتم. همین که گفتند قرار است دراین جشنواره هنرمندان برای ایران آثاری را قرار است بخوانند، من هم قبول کردم. اینها شعار نیست و با نگاهی گذرا به رزومه قبلی من، حتما خیلی‌ها می‌توانند صحت صحبت‌های من را تصدیق نمایند.

کاوه آفاق افزود: من اگر اهل معامله بودم، ۵ سال مجوز گرفتن‌ام طول نمی‌کشید. روزی که رتبه نخست این جشنواره از آن من شد و از روی سن تالار وحدت تندیسم به من اهدا شد، دقیقا ۲ سال خانه‌نشین شدم و همین بهترین گواه برای حضور دلی من در این جشنواره بود. من با اعتقاداتم حضور در این جشنواره را قبول کردم و هرگز شرف و اعتقاداتم را به مجوز نفروختم.

جنجال «آناتما» در فضای مجازی

حاشیه های همکاری آفاق با گروه «آناتما» موضوع دیگری بود که این خواننده در نشست رسانه ای خود مطرح کرد و گفت: این موضوع یکی از مهم ترین سوال‌هایی بود که دوست داشتم درباره آن حرف بزنم و خوشحالم که در این جلسه مطرح شد. از روز نخست آغاز نامه‌نگاری برای همکاری با این گروه، همه چیز مکتوب و قابل استناد موجود است. من در قرار حضوری که با اعضای این گروه داشتم، یک بند گیتار نفیس را هم به اعضای آناتما هدیه بردم و بارها با آقای «کاوانا» صحبت و تبادل نظر درباره همکاری مشترک شد. نکته دیده نشده این اتفاقات این بود که گروه «آناتما» هرگز کار مشترکی را به صورت گروهی با کسی انجام نمی‌دهد. یعنی اگر هنرمند یا آرتیستی بخواهد با این گروه کار مشترکی را ارائه دهد، آنها هرگز به صورت گروهی با او همکاری نمی کنند و فقط اعضای گروه هستند که به صورت مستقل باآرتیست‌های دیگر کار مشترک انجام می دهند. ادمین صفحه فیس بوک آناتما هم بی اطلاع از موضوع همکاری مشترک من که به صورت مستقل با آقای «کاوانا» (از اعضای این گروه) بود، آن کامنت را روی صفحه من نوشت و بعد از پیگیری من و صحبت با کاوانا، خودش آن کامنت را پاک کرد. اصل موضوع از این قرار بود و این برای اولین بار است که این موضوع را مطرح و شفاف سازی می کنم.

آفاق درباره نتیجه این همکاری و دلایل منتشر نشدن این همکاری مشترک هم توضیح داد: همین حواشی باعث شد فعلا دست نگه داریم. به هر حال فضای بدی به وجود آمد و ترجیح من این بود که باید کمی صبر کرد. در ماه های آینده شاید درباره این همکاری بیشتر و بیشتر حرف زده شود و شاید هم به کل تصمیم بگیرم این موضوع را بایگانی کنم.

یک خودکشی موسیقایی

آفاق در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تغییر ماهیت آثارش پس از اخذ مجوز و فعالیت در فضای رسمی موسیقی کشور نیز توضیح داد: اگر قرار باشد تغییری در نگرش من در کارم در فضای رسمی اتفاق بیفتد، قطعا نتیجه ای جز ورشکستگی نخواهم داشت. هوادارانم را از دست می دهم و هویت کاری ام را هم ازدست می دهم و یک خودکشی است. قطعا این نگاه مرگ هنری من را در پی خواهد داشت و یکی از اصلی ترین دغدغه های من برای ورودم به حوزه رسمی، حفظ مهر و امضای آثارم بوده که قطعا همین رویه در همه سالهای بعد هم ادامه خواهد داشت. برای این آلبوم حدود ۲۵ قطعه تولید شد. هر اثری که اصلاحیه می خورد، به صورت کامل حذفش می‌کردم. یعنی حتی حاضر نبودم تغییرات یک کلمه ای هم روی آن انجام دهم. می رفتم و کار جدیدی می ساختم و سعی می کردم با رعایت همه اصول، بهترین خروجی را داشته باشم. هر چند در برخی مواقع هم ایرادهای عروض و قافیه به آثار من گرفته می شد. دستان اعتقاد داشتند که آثار راک فارسی باید در قید و بند عروض و قافیه باید باشند که به مرور این ذهنیت از بین رفت. ولی من از سال ۹۰ تا ۹۲ درگیر حل این ذهنیت بودم و بعد از آن هم دو سال منتظر حل شدن مشکلات حراستی خودم بودم.

اندر حکایات شهرت نامشروع

این خواننده درباره اخذ مجوز فعالیت خود تصریح کرد:خواننده‌هایی که به صورت غیرمجاز و در ادبیات عامه جامعه موسیقی «زیرزمینی» فعالیت دارند، به زعم من با نوعی «شهرت نامشروع» از نگاه مسئولیت رو به رو می شوند. طول کشیدن اعطای مجوز این قبیل چهره ها به نظر من دلیلش این است که مسئولین سعی دارند در یک پروسه زمانی، این شهرت نامشروع را زدوده و خفیف تر شود و آنرا به مرور «مشروع» و در چهارچوب هایشان تعریف کنند. همین روند در سالهای گذشته اتفاق افتاده و من هم شاید درهمین سیستم آزموده شدم. به هر حال پروسه ای بوده که باید انجام می شده و حالا ازاینکه در آستانه انتشار آلبومم هستم، خوشحالم.

آلبوم «با قرص ها می رقصد...» پیش ازاین قرار بود در تاریخ ۲۱ دی‌ماه روانه بازار موسیقی کشور شود که با توجه به ترافیک کاری شرکت پخش مربوطه این آلبوم با تاخیری چند روزه روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد.