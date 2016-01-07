درخواست ترکیه و فرانسه برای نمایش فیلم های «عمار»

سیدرسول منفرد دبیر اجرایی ششمین جشنواره فیلم «عمار» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مستندهایی که در مدت زمان اکران فیلم های جشنواره از آنها استقبال شده است، بیان کرد: مستند «پشت صحنه» که در این جشنواره از آن رونمایی شد یکی از آثاری بود که مورد استقبال مردم قرار گرفت، «خاطرات خانه متروک» و چند مستند دیگر نیز از جمله این آثار بودند و آثاری مثل «هنگامه» و «دایو» هم که در آخرین روز جشنواره به نمایش درآمدند به نوعی رکورد مخاطب را شکستند.

وی درباره فیلم های ایرانی که قرار است در دیگر کشورها نیز به اکران مردمی برسند، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که ما در رسانه های جهانی داریم تصویر نادرستی است که از ایران به جهان مخابره می شود که تصویری واقعی نیست. مردم جهان از طریق این تصاویر نمی توانند مردم ایران را بشناسند و یا ایران را کشوری محروم می دانند که از هیچ امکانات رفاهی برخوردار نیست.

منفرد با اشاره به ایجاد تصویری درست از ایران در فیلم های «عمار» و رساندن آن به جهان عنوان کرد: جشنواره فیلم «عمار» تلاش می کند فیلم هایی را که می توانند این خلا را پر کنند برای اکران در کشورهای دیگر انتخاب کند. رویکرد جشنواره «عمار» این است که همه ایران را ببیند و فیلم هایی را که امیدوارکننده هستند در اولویت قرار می دهد.

دبیر اجرایی ششمین جشنواره فیلم «عمار» درباره چگونگی نمایش فیلم ها در خارج از ایران توضیح داد: ما با کسانیکه در یک حوزه جغرافیای خاص صاحب نظر هستند مشورت می کنیم و نوع فیلم ها با نظر آنها ارایه می شود. همچنین فیلم ها برای مجامع ایرانی ها در خارج از کشور، تشکل های فیلمسازان و نهادهایی که از کشورهای دیگر با ما ارتباط دارند، نمایش داده می شود. اکنون در پاکستان فیلم های «عمار» به صورت هفتگی نمایش داده می شود و در افغانستان نیز این فیلم ها نمایش داده شده و حتی زیرنویس می شود.

وی در پایان بیان کرد: پیش از این هم فیلم های ما در غزه، لبنان و سوریه نمایش داده شد و اکنون هم کشورهایی از جمله ترکیه و فرانسه برای نمایش فیلم های «عمار» اعلام آمادگی کرده اند.