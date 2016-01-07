برخی سنتها در حوزه های علمیه منسوخ شده اند/ متروک ماندن مباحثه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رشاد صبح امروز در اجلاسیه اساتید حوزه علمیه استان تهران گفت: موضوع مباحثه امر بسیار مهمی است که اساتید حوزه های علمیه به آن کمتر می پردازند و باید مدیریت حوزه های علمیه نیز برای این موضوع، بخشنامه ها و برنامه هایی تدوین کنند.

وی افزود: باید حلقه های مباحثه در حوزه های علمیه برگزار شود و اساتید با حضور و نظارت بر این حلقه ها، موضوع مباحثه را در مدارس حوزه های علمیه رونق بخشند.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنیم تا در حوزه علمیه استان تهران، مرکز تربیت مدرس تاسیس شود که مدرسان جوان کشور در این مرکز در زمینه تدریس آموزش های لازم را فراگیرند.

رشاد اضافه کرد: همچنین لازم است مرکزی راه اندازی شود تا به بحث ارتقاء آموزشی طلاب توجه کند و در این مرکز موضوعاتی آموزش داده شود که مدارس نمی توانند به آنها بپردازند.

وی عنوان کرد: پیشنهاد می کنیم در این مراسم علوم مکمل به طلاب آموزش داد شود.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران گفت: همچنین پیشنهاد می کنیم بعد از اتمام هر ماده درسی مانند دروس صرف، نحو و منطق و یا علومی که پایان آنها به صورت مقطعی است، طلاب اقدام به تدوین پایان نامه کنند تا بر این اساس متوجه شویم طلاب، دروس را به طور کامل فرا گرفته اند.

رشاد عنوان کرد: برخی از سنت های حوزه های علمیه منسوخ شده اند و باید برنامه ریزی کنیم تا این سنت ها مجددا در حوزه های علمیه اجرا شوند. به طور مثال استادمحوری یکی از این سنت ها است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.

وی بیان داشت: اساتید، ستون اصلی تعلیم و تربیت در حوزه های علمیه هستند و آنها می توانند طلبه ها را در زمینه های مختلف آموزش دهند.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران خاطرنشان کرد: اساتید باید طلاب را در جهات و ابعاد مختلف مانند اخلاق، سیاست، عرف اجتماعی و علمی پرورش دهند.

رشاد تاکید کرد: اساتید حوزه های علمیه باید به عنوان عناصر اصلی هویت‌ساز و هستی‌ساز حوزه ها باشند. این در حالی است که این جایگاه اکنون در حوزه های علمیه ضعیف شده است.