کره شمالی بلندگوهای تبلیغاتی در مرز با کره جنوبی نصب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز امروز اعلام کرد کره شمالی به تلافی اقدام همسایه جنوبی خود در نصب مجدد بلندگوهای تبلیغاتی به اقدام مشابهی در مرز با کره جنوبی مبادرت ورزیده است.

رویترز به نقل از یونهاپ در خبری در این باره اعلام کرد که کره شمالی هدف از این اقدام خود را مقابله به مثل متناسب با کره جنوبی اعلام کرده است.

خبرگزاری بی بی سی دیروز اعلام کرده بود که «سئول» در واکنش به ادعای «پیونگ یانگ» مبنی بر آزمایش موفقیت آمیز بمب هیدروژنی بلندگوهای تبلیغاتی در مرز دو کُره را مجدداً نصب کرده است؛ اقدامی که انتظار می رود نارضایتی شدید کره شمالی را به همراه داشته باشد.

با وجود آنکه کارشناسان هسته ای به موفقیت آمیز بودن تازه ترین آزمایش اتمی پیونگ یانگ که چهارشنبه هفته جاری (ششم ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی) انجام گرفت، به دیده تردید می نگرند، این اقدام واکنش های بین المللی را به دنبال داشته است.

بلندگوهای مرزی کره جنوبی که شمار آنها به ۴۰ عدد می رسد، از ابزارهای جنگ تبیلغاتی این کشور علیه همسایه شمالی خود بوده است؛ چرا که سئول با استفاده از آنها مردم کره شمالی را به پیروی از لذایذ زندگی مدرن غربی ترغیب می کند.

استفاده از این ابزار تبلیغاتی در کشمکش های بین دو کره سابقه طولانی دارد و در ادوار مختلف موجب بروز درگیری هایی بین دو کشور شده است.

آخرین مورد از این درگیری ها به ماه آگوست سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) باز می گردد که نیروهای نظامی دو کشور را در خطوط مرزی رو در روی همدیگر قرار داد و در نهایت آنها را برای حل این معضل پای میز مذاکره ای نشاند که نتیجه آن به جمع آوری موقت بلندگوها منجر شد.