سکوت شورای شهر ابرکوه درباره تخریب بافت تاریخی/ میراث پیگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چند ماه از انتشار گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «از سرگیری تخریب بافت تاریخی ابرکوه/ ادامه تخریب در روزهای آینده» که بازتاب گسترده‌ای در استان و کشور داشت، شورای اسلامی شهر ابرکوه تاکنون هیچ عکس‌العملی در این زمینه نشان نداده است.

چند روز بعد از انتشار این گزارش، بازتاب آن به سرعت در ابرکوه احساس شد به نحوی که میراث فرهنگی به موضوع ورود پیدا کرد.

به دنبال این تخریب، اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ابرکوه اقدام به شکایت از هیئت‌ امنای حسینیه‌ای که این تخریب را بدون مجوز انجام داده بود، کرد ضمن اینکه از تخریب خانه دیگری در یک محله دیگر نیز شکایت انجام شد.

گزارش خبرگزاری مهر همچنین پاسخگویی شهردار ابرکوه به خبرنگار مهر را نیز به دنبال داشت و حسین حاتمی عنوان کرد که هیچ مجوزی برای این کار صادر نشده است.

فرماندار و دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب ابرکوه نیز از اقدام صورت گرفته در تخریب بافت قدیمی ابرکوه اظهار تأسف کردند و از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی خبر دادند.

با وجود این بازتاب‌های گسترده، آنچه از شورای اسلامی شهر ابرکوه انتظار می‌رفت انجام نشد و این شورا که همواره اعضای آن به طور مکرر از افتخار ابرکوه به دلیل اینکه این شهر به عنوان «شهر نمونه گردشگری کشور» شناخته شده بود، سخن می‌گفتند، این مرتبه سکوت اختیار کرد.

اما به دنبال درج این گزارش تخریب‌هایی که گفته می‌شد قرار است در محله‌های دیگر و بدون مجوز انجام شود، متوقف شد و بزرگ‌ترین هیئت مذهبی ابرکوه نیز برای این کار مجوزهای لازم را اخذ کرد.