«هفت ماهگی» فضای مستندگونه دارد/ تمرین دموکراسی برای سینماگران

هاتف علیمردانی کارگردان «هفت ماهگی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور این فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت: همه آثار من مسایل اجتماعی را به تصویر می کشد و «هفت ماهگی» نیز در ادامه دیگر فیلم هایم ساخته شده ولی در این اثر سعی کرده ام با بومی بودن و ایرانی بودن داستان فیلم، یک فضای ناتورالیستی را هم به تصویر کشم.

وی ادامه داد: در این فیلم سعی کرده ام که دکوپاژها، میزانسن ها و اجزای فیلم به یک فضای مستندگونه و واقعی نزدیک شود به گونه ای که قصه اصلی داستان در بطن فیلم جریان داشته باشد.

کارگردان فیلم سینمایی «مردن به وقت شهریور» با اشاره به انتخاب بازیگران در این پروژه سینمایی تاکید کرد: من همیشه این افتخار را داشتم تا با بازیگران درجه یک سینمای ایران کار کنم و همیشه هم روی انتخاب بازیگرهای خود دقت کرده ام. در این فیلم نیز از حضور بازیگران شناخته شده سینمای ایران استفاده کرده ام و امیدوارم «هفت ماهگی» بتواند در جشنواره فیلم فجر به خوبی دیده شود.

علیمردانی گفت: به نظرم این دوره جشنواره فیلم فجرنسبت به سال های قبل بسیار پربارتر است زیرا بسیاری از کارگردانان صاحب نام سینمای ایران در این جشنواره فیلم دارند و فکر می کنم رقابت بسیار نزدیکی را در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شاهد هستیم، البته در این میان بسیاری از فیلم های خوب نیز از رقابت در جشنواره جا مانده اند.

وی تاکید کرد: این دوره از جشنواره فیلم فجر از دوره هایی است که باید به برگزارکنندگان آن تبریک گفت، به نظر می آید دبیرخانه نسبت به دوره های قبل پخته تر عمل می کند. ما سینماگران نیز باید تمرین دموکراسی را با این دوره از جشنواره آغاز کنیم، البته این را به این دلیل نمی گویم که فیلم من به جشنواره راه پیدا کرده است، اما به نظر من هیات انتخاب در این دوره از جشنواره به درستی عمل کرد و دبیرخانه جشنواره نیز براساس برنامه ریزی انجام شده لیست اسامی فیلم های راه یافته به بخش های مختلف را اعلام کرد.

علیمردانی در پایان گفت: امیدوارم امسال رقابت پیش روی میان فیلمسازان، جشنواره جذاب و قابل توجهی را برای مردم به ارمغان آورد.

در فیلم سینمایی «هفت ماهگی» بازیگرانی چون فرشته صدرعرفایی، باران کوثری، حامد بهداد، پگاه آهنگرانی، احمد مهرانفر، هانیه توسلی، محمدرضا علیمردانی، رضا بهبودی به ایفای نقش پرداخته اند.