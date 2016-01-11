نظر رضا کیانیان درباره پوستر فجر/ مردم خسرو شکیبایی را دوست دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کیانیان بازیگر سینمای ایران درباره پوستر سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر و اینکه تصویر یک سینماگر روی آن ثبت شده است، گفت: این جشنواره در واقع عید سینمای ایران است و سینمای ایران نمادهای ماندگار زیادی دارد که در ذهن ها مانده اند بنابراین اتفاق بسیار خوشی است که جشنواره فیلم فجر از یکی از نمادهای خودش بر پوستر اصلی جشنواره استفاده کند.

وی با اشاره به محبوبیت خسرو شکیبایی که باعث شده چهره وی برای پوستر امسال و در اولین تجربه طراحی پوستر فجر با چهره یک سینماگر انتخاب شود، عنوان کرد: یکسری از هنرمندان به نمادهای همیشگی سینمای ایران تبدیل شده اند که خسرو شکیبایی هم یکی از آنهاست. او کسی است که زن و مرد، پیر و جوان، مردم از همه قشری دوستش داشتند. فیلم های خوبی بازی کرد که بارها می توانیم آنها را ببینیم بنابراین اگر چهره او نماد جشنواره فیلم فجر شود، باعث افتخار این جشنواره است.

این بازیگر در پایان عنوان کرد: اینکه زنده‌یاد خسرو شکیبایی بارها جایزه سیمرغ را دریافت کرده و دل آدم‌های بسیاری در همین جشنواره فیلم فجر با دیدن فیلم‌های او تپیده است بنابراین چه اشکالی دارد که چهره او روی پوستر جشنواره فیلم فجر استفاده شود؟